Michelle Hunziker, lite in strada con Nino Tronchetti Provera: cosa è successo

A tutte le coppie capita di litigare, ma quando a discutere è una fra le coppie più chiacchierate del momento il discorso è diverso. Stiamo parlando di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera che sono stati immortalati in strada in quella che ha tutta l’aria di essere una discussione.

Michelle Hunziker, la discussione in strada con Nino Tronchetti Provera

Negli scatti pubblicati dal settimanale Oggi, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si trovano sotto casa della conduttrice, a Milano, e il clima di tensione fra i due è evidente. La conduttrice, sempre sorridente e solare, ha un’espressione dura, proprio come il manager. I due parlano e discutono, poi si allontanano insieme, in silenzio, per raggiungere Casa Cipriani, poco distante da lì. All’uscita dal locale, la coppia è di nuovo in armonia, fra sorrisi e scambi di battute che rivelano l’esistenza di un nuovo equilibrio. A confermare che tutto sia nuovamente sereno un borsone trasportato dall’attrice che, come svela il settimanale, dimostra che Michelle dormirà a casa del fidanzato.

L’amore di Michelle Huziker e Nino Tronchetti Provera

Manager di successo, Nino Tronchetti Provera è riuscito a conquistare il cuore di Michelle Hunziker dopo un lungo periodo da single. Dopo l’addio al marito Tomaso Trussardi infatti la conduttrice aveva deciso di dedicarsi solo al lavoro e alle figlie. Le piccole Sole e Celeste, frutto del legame con Trussardi, ma anche Aurora Ramazzotti, che l’ha resa nonna del piccolo Cesare.

L’incontro con Nino Tronchetti Provera, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe avvenuto quasi per caso. Entrambi infatti avrebbero fatto un’offerta per un lussuoso appartamento a Milano e l’interesse immobiliare in comune li avrebbe fatti incontrare. Inizialmente tenuta segreta, la relazione della showgirl e dell’imprenditore oggi è alla luce del sole. A parlarne in pubblico è stata la stessa Michelle Hunziker che ha confessato a Silvia Toffanin: “L’amore è il motore di ogni cosa. Senza, non ha senso niente. Ogni tanto ci sono periodi della vita in cui ci convinciamo che possiamo stare bene da soli, perché altrimenti è troppo dura da sopportare. Si può stare bene da soli, ma condividere è più bello”.

55 anni e un lavoro che punta all’imprenditoria, ma anche all’ecologia, Nino Tronchetti Provera è il cugino di Giovanni Tronchetti Provera, il fidanzato di Chiara Ferragni. In passato è stato sposato con Francesca Malgara, celebre gallerista e fotografa, da cui ha avuto tre figlie: Camilla, Allegra e Virginia. Lo scorso giugno l’imprenditore e la conduttrice erano stati avvistati mentre si baciavano per le strade di Milano, poco dopo Nino aveva preso parte al concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma insieme a Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.

In seguito la stessa Michelle aveva pubblicato su Instagram uno scatto dell’imprenditore, confermando l’esistenza di una storia d’amore. E alla rivista Bunte.de di essere nuovamente innamorata a felice: “Sono un po’ protettiva nei confronti della mia vita privata ultimamente, anche se si possono vedere le foto. E nelle foto si vede che siamo innamorati e felici. Ma cerco di mantenere il tutto un po’ privato, in modo da poterlo proteggere”