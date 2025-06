Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera al concerto di Vasco: baci e complicità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Michelle Hunziker non si nasconde più e, forte di una felicità ritrovata dopo tanto tempo, si scatena al concerto di Vasco con il nuovo fidanzato Nino Tronchetti Provera fra baci, complicità e balli scatenati. La conduttrice si è concessa una serata a base di musica insieme al compagno prendendo parte al live del Blasco. Con loro anche Aurora Ramazzotti, figlia della presentatrice.

Michelle Hunziker al concerto di Vasco con Nino Tronchetti Provera

Solo qualche giorno fa il settimanale Oggi aveva svelato il nuovo amore di Michelle Hunziker: Nino Tronchetti Provera. Il magazine aveva svelato le foto dei due, sorridenti e felici, mentre passeggiavano insieme e si scambiavano un bacio. Una storia d’amore che Michelle aveva scelto di tenere segreta, almeno sino ad oggi.

Dopo l’uscita degli scatti, la presentatrice ha deciso di vivere alla luce del sole la sua love story e per la sua prima uscita pubblica con il nuovo compagno ha scelto un evento speciale: il concerto di Vasco Rossi. In alcuni video che raccontano l’evento vediamo Michelle Hunziker scatenarsi al ritmo delle canzoni del Blasco. Accanto a lei Nino Tronchetti Provera ride, canta e balla, baciando la presentatrice.

Impossibile non notare la grande complicità fra i due che sembrano davvero innamoratissimi. Al concerto era presente anche Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle nata dall’amore per Eros Ramazzotti. A quanto pare la giovane non solo ha già conosciuto il nuovo compagno della madre, ma approva anche la loro relazione.

Dopo l’addio a Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le figlie Celeste e Sole, Michelle sembra aver ritrovato finalmente il sorriso con una persona speciale. Ormai da mesi si parlava di un legame speciale fra la conduttrice e Nino Tronchetti Provera, ma Michelle era stata brava a nascondersi da occhi indiscreti, come aveva svelato lei stessa in un’intervista.

“Con gli anni sono diventata più brava a sfuggire ai paparazzi – aveva spiegato – e oggi capita che incontro un uomo e per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi. I miei amici italiani, i paparazzi, ora vengono da me e mi dicono: ‘Michelle, sei diventata davvero brava’. Non so per quanto, ma per il pubblico sono ancora single”.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Era il 2022 quando Michelle Hunziker annunciò la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Da allora la showgirl si è sempre dichiarata single, nonostante le voci di flirt prima con Giovanni Angiolini, ortopedico dei vip, poi con Alessandro Carollo, celebre osteopata.

La storia con Nino Tronchetti Provera sarebbe divenuta, a giudicare dai baci e dalla complicità, davvero importante. Manager ed esperto di finanza, Nino è il cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditore con cui Chiara Ferragni ha vissuto una storia d’amore dopo la fine del legame con Fedez. 55 anni e una carriera negli investimenti del settore sostenibile, in passato è stato sposato con Francesca Malgara da cui ha avuto tre figlie: Virginia, Allegra e Camilla. Nino è laureato in Economia Aziendale ed è il fondatore e Managing Partner di Ambienta.