Serale Amici 25, anticipazioni del 17 maggio: i ragazzi si giocano tutto nella finale

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Ufficio stampa Fascino Maria De Filippi conduce il Serale di Amici

È la notte della finale per Amici 25. Stasera, domenica 17 maggio il talent di Maria De Filippi chiude la sua venticinquesima edizione con una diretta che decreterà il vincitore assoluto del Serale.

A contendersi il titolo sono già i ballerini Nicola, Emiliano e Alessio e la cantante Elena, mentre l’ultimo posto disponibile viene deciso a inizio puntata nella sfida tra Angie e Lorenzo. Ecco cosa ci aspetta.

Anticipazioni del Serale di “Amici”, chi sono i finalisti

Dopo il cambio di programmazione legato alla finale dell’Eurovision Song Contest, Amici 25 torna stasera, domenica 17 maggio, con l’ultima puntata del Serale. A giocarsi la vittoria sono tre ballerini e due cantanti.

Per il circuito danza arrivano in finale Nicola, ballerino marchigiano seguito da Alessandra Celentano, Emiliano, tra i concorrenti più giovani di questa edizione, e Alessio, volto del team Emanuel Lo e tra i ballerini più apprezzati delle ultime puntate.

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Per il canto conquista un posto in finale Elena, cantante e cantautrice fiorentina della squadra di Rudy Zerbi, che durante il programma ha pubblicato diversi inediti e ha costruito uno dei percorsi più solidi del talent.

Il quinto finalista viene invece deciso direttamente durante la puntata: a sfidarsi sono Angie, cantautrice sarda dal mood urban-pop seguita da Lorella Cuccarini, e Lorenzo, cantante e polistrumentista veronese che nelle ultime settimane si è aggiudicato anche il Premio Spotify Singles.

Angie e Lorenzo si giocano l’ultimo posto in finale

La sfida tra Angie e Lorenzo è uno dei momenti più attesi della serata. I due artisti arrivano all’ultima puntata dopo un percorso molto diverso ma entrambi segnati da una forte identità musicale.

Da una parte Angie porta sul palco uno stile personale e contemporaneo, dall’altra Lorenzo conquista pubblico e social grazie ai suoi inediti e alle performance delle ultime puntate. Solo uno di loro potrà però conquistare l’ultimo posto disponibile per correre verso la vittoria finale.

In studio, ovviamente, non mancano i giudici che accompagnano il Serale di questa edizione: Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio, insieme a Cristiano Malgioglio e ai professori che hanno seguito gli allievi durante il loro percorso nella scuola.

Quanto vince il vincitore di “Amici 25”

Il vincitore assoluto di Amici 25 si aggiudica un premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro. Ma il premio assoluto non è l’unico a cui i ragazzi e le ragazze possono aspirare: vengono assegnati anche il premio di categoria da 50mila euro, il Premio della Critica e il Premio delle Radio, oltre ad altri riconoscimenti dedicati ai finalisti.

Dove vedere la finale del Serale di “Amici 25”

La finale del Serale di Amici 25 va in onda stasera, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. A decretare il vincitore è il pubblico da casa attraverso il televoto.

Dopo mesi di sfide, lacrime, esibizioni e clip diventate virali su TikTok, i ragazzi arrivano all’ultima puntata di Amici 25. Una finale che chiude un’edizione del talent ancora centralissima nelle conversazioni social e tra il pubblico più giovane, che nelle ultime settimane continua a commentare performance, eliminazioni e rivalità tra fandom direttamente online.