Serale Amici 25, le anticipazioni del 9 maggio: ospiti, giudici e chi sono i finalisti

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Siamo davvero a un passo dalla finale e il Serale di Amici 25 lo dimostra con una semifinale che mescola tensione, spettacolo e momenti molto intimi. La puntata di sabato 9 maggio condotta da Maria De Filippi su Canale 5 segna un passaggio decisivo: c’è chi vola direttamente all’ultimo appuntamento e chi, invece, rimane con un pugno di mosche. Ecco cosa aspettarci stando alle anticipazioni.

Serale di Amici 25, le anticipazioni del 9 maggio

L’appuntamento del 9 maggio del Serale di Amici 25 è di quelli da non perdere: una semifinale che lascia col fiato sospeso dall’inizio alla fine. A tornare nello studio di Canale 5, oltre alla padrona di casa Maria De Filippi, sono anche Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio pronti a giudicare le esibizioni. E Alessandro Cattelan ritorna con un nuovo appuntamento di Password.

La gara si articola in tre manche e parte subito con tensioni tra le squadre. A far discutere è il guanto di sfida tra Nicola e Alessio, che accende un confronto diretto tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Ma è proprio Nicola a prendersi il momento più forte della serata: la sua coreografia sulle note di Ovunque sarai, dedicata alla madre scomparsa, ferma letteralmente lo studio. I giudici si lasciano andare a commenti molto personali e l’emozione è evidente.

La competizione però non rallenta. Tra battute e tensioni, si accende in particolare il confronto tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli, che si punzecchiano più volte durante le manche su giudizi e strategie di gara, rendendo il clima in studio ancora più acceso.

Gli ospiti della semifinale

Sul palco di Amici arrivano Irama che canta la sua Cabana e Giordana Angi con il nuovo brano Quando poi ci lasceremo. A portare leggerezza ci pensano invece l’attrice Giulia Michelini e Belen Rodriguez, protagoniste di uno dei momenti più divertenti insieme ad Alessandro Cattelan.

Nel gioco Password, infatti, Maria De Filippi e Giulia Michelini si prendono la rivincita battendo proprio Belen e Amadeus, regalando uno dei siparietti più leggeri di tutta la puntata, perfetto per smorzare la tensione.

Chi sono i finalisti di Amici 25

La semifinale dà verdetti molto chiari: Nicola, Emiliano e Alessio conquistano la finale, portando il ballo a dominare questa fase del programma. Emiliano si impone su Angie e Lorenzo nella seconda manche, mentre Alessio ottiene il suo posto battendo più volte Lorenzo nella terza. Prima della consegna della maglia, Cristiano Malgioglio gli predice un futuro importante nel mondo dello spettacolo.

Situazione completamente diversa per il canto: Elena, Lorenzo e Angie finiscono al ballottaggio dopo aver presentato i loro inediti. Per loro la decisione resta in sospeso e verrà comunicata solo durante la messa in onda. Da segnalare anche i riconoscimenti assegnati durante la puntata: Lorenzo conquista il Premio Spotify e il Premio Enel, confermando comunque la forza del suo percorso.

Quando e dove vedere la semifinale in tv

La semifinale del Serale di Amici 25 va in onda sabato 9 maggio in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20. Per chi preferisce seguire il programma in streaming, la puntata è disponibile anche su Mediaset Infinity, sia in diretta che on demand.

Un appuntamento ormai fisso del sabato sera, che accompagna il pubblico verso la finalissima del 17 maggio.