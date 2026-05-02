Serale Amici 25, le anticipazioni del 2 maggio: gli ospiti, i giudici e gli eliminati

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Prosegue la marcia di avvicinamento verso la finalissima di Amici: nella puntata del 2 maggio, in onda in prima serata su Canale 5, non mancheranno sfide e colpe di scena. E, soprattutto, ben due eliminazioni.

Amici, le anticipazioni della settima puntata

Si annuncia una puntata all’insegna delle sorprese e dei colpi di scena: il settimo appuntamento con lo show Amici di Maria De Filippi, vedrà come sempre contrapposte le tre squadre di allievi alle prese con sfide di canto e danza. A contendersi la finale saranno i cantanti Angie e Lorenzo per la squadra Cuccarini-Peparini; i ballerini Emiliano e Nicola e i cantanti Elena e Riccardo per la squadra Zerbi-Celentano; il cantante Gard e il ballerino Alessio per la squadra Pettinelli-Emanuel Lo.

A definire l’esito delle gare, come sempre, la giuria composta da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus con Cristiano Malgioglio. Stando alle anticipazioni la prima sfida sarà fra Alessio – che balla Mundian to bach ke – e Emiliano che si esibisce (vincendo) sulle note di Vieni nel mio cuore di Ultimo. Seguirà un guanto di sfida voce tra Gard e Riccardo con Vivo per lei di Andrea Bocelli. A perdere sarà Gard, che diventa così il primo eliminato provvisorio.

Nella seconda manche un altro guanto di sfida, questa volta fra Elena e Angie con la vittoria della prima allieva. Nel duello successivo, Emiliano balla sulle note di Survivor e batte Lorenzo che si esibisce con Il mare d’inverno. Al ballottaggio finale finisce dunque Lorenzo.

Prima sfida della terza manche quella fra Nicola e Angie con la vittoria di quest’ultima. Poi Angie ribalta la situazione e sconfigge Riccardo. Quest’ultimo, insieme a Emiliano e Nicola, finisce al ballottaggio e viene provvisoriamente eliminato.

Amici, chi è l’eliminato della settima puntata

Saranno ben due gli eliminati della settima puntata di Amici. Al ballottaggio finale ci sono tre concorrenti: Lorenzo, Riccardo e Gard. Come di consueto, il nome di chi dovrà abbandonare il programma non sarà rivelato immediatamente, ma solo in un secondo momento direttamente dalla casetta in cui gli allievi trascorrono le loro giornate dall’inizio dello show.

La scorsa settimana, ad essere stato eliminato era stato il ballerino Alex, seguito dalla professoressa Veronica Peparini.

Amici, gli ospiti della settima puntata

Non mancheranno, come di consueto, anche alcuni ospiti, che tra una manche e l’altra della gara si esibiranno sul palco di Amici. In particolare, nella puntata del 2 maggio, torneranno due vecchie conoscenze dello show: Gaia vincitrice della 19esima edizione del talent, si esibirà con il nuovo singolo Bossa Nostra. Atteso anche l’arrivo di Sarah Toscano, vincitrice della 23° edizione, che si esibirà con Atlantide, colonna sonora del film Non abbiam bisogno di parole che la vede protagonista su Netflix.

Nel consueto appuntamento con la sfida di Password, condotta da Alessandro Cattelan, si affronteranno invece due attori molto amati della fiction Mediaset: Marco Bocci e Giulia Michelini, che avevano fatto sognare gli spettatori nella serie cult Squadra Antimafia e nel suo spin-off Rosy Abate.

Dove e quando vedere Amici

Come di consueto, Amici potrà essere seguito in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa, al termine del consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna. Chi non avrà la possibilità di guardare lo show in diretta, potrà seguirlo in differita su Mediaset Infinity, in cui resterà a disposizione degli spettatori anche nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle puntate precedenti della stessa edizione.