Frasi sul sole e il mare, piene di fascino e bellezza

Fonte: iStockPhoto Frasi sul sole e il mare, le più belle

Non solo scalda, illumina, ma è anche vita: stiamo parlando della nostra stella, quella intorno alla quale ruota tutta la nostra galassia, ovvero la Via Lattea. Il sole. Osservato, studiato, capito: dal sole e dalla distanza con lui dipende la vita e lo sapevano bene anche gli antichi che lo veneravano e studiavano. Addirittura per i greci e i romani Apollo, dio della musica, dell’intelletto e delle arti mediche, aveva il compito di trainarlo sul suo carro attraverso il cielo.

E il sole ha ancora più fascino e accresce la sua bellezza quando si specchia nel mare: entrambi hanno dato vita a suggestioni in poesia e in prosa indimenticabili.

Non stupisce, quindi, che le frasi sul sole e sul mare siano tanto antiche: hanno infatti ispirato in ogni epoca a riflessioni su di sé, sulla loro utlità e natura.

DiLei ha scelto alcune delle più belle frasi sul sole e il mare, che sono state capaci di catturnarne l’essenza e il grande mistero che ancora oggi porta a studiarli e a comprenderli. Del resto il sole è una stella e – come tale – ha in sé una poesia speciale. Mentre il mare regala quella sensazione di libertà e di contatto con la natura impagabile.

Frasi sul sole e il mare

Spesso il mare e il sole vengono associati nelle frasi: perché assistere all’alba o a un tramonto sull’acqua è bellissimo, così come lo è vedere i giochi di luce che i raggi creano infrangendosi sulle onde.

Le frasi sul sole e il mare sono profondamente emozionali, ricche di suggestione e romanticismo: si tratta di parole che hanno racchiuso in sé atttimi speciali, che sono state in grado di riassumere la bellezza del mondo quando la natura offre il meglio di sé.

La fascinazione di questi brevi istanti ha – più volte – dato vita a espressioni artistiche uniche e bellissime: come citazioni e aforismi.

Non sederti ad aspettare. Esci, senti la vita. Tocca il sole e immergiti nel mare. (Gialal al-Din Rumi)

Vivi alla luce del sole, nuota nel mare, bevi all’aria aperta. (Ralph Waldo Emerson)

Coloro che vivono nel mare possono creare solo con difficoltà un singolo pensiero nel quale non ci sia il sole. (Hermann Broch)

Al mare la vita è differente. Non si vive di ora in ora ma secondo l’attimo. Viviamo in base alle correnti, ci regoliamo sulle maree e seguiamo il corso del sole. (Sandy Gingras)

Il mare appare tutto d’oro, sotto il cielo illuminato dal sole. (Heinrich Heine)

L’eternità è il mare mischiato col sole. (Arthur Rimbaud)

Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole. (Giovanni Verga)

Sono logoro di anni, e stanco. Ma non posso escludere che esista vicino a me una spiaggia, e una giornata piena di sole, e una disobbedienza che mi farà balzare come da giovane dalla mia poltrona di vecchio, e mi farà correre verso quel mare, gioioso e accogliente, anche se fosse l’ultima ora della mia vita. (Stefano Benni)

Il tramonto è così meraviglioso che perfino il sole stesso lo osserva ogni giorno nei riflessi degli infiniti oceani! (Mehmet Murat Ilda)

Declinava al tramonto nel mare il sole, gettando sull’acqua vivi sprazzi di porpora ardente. (Heinrich Heine)

La lentezza dell’ora è spietata, per chi non aspetta più nulla. Val la pena che il sole si levi dal mare e la lunga giornata cominci? Domani tornerà l’alba tiepida con la diafana luce e sarà come ieri e mai nulla accadrà. (Cesare Pavese)

Metafore poetiche sul sole

I versi, ma anche la prosa, hanno usato il sole come metafora poetica perché quando lo si cita la mente corre subito a tutto ciò che la nostra stella è in grado di fare. Come accennato in precedenza, a garantire la vita, ad esempio. Intorno a lui girano gli otto pianeti del nostro sistema solare, satelliti e corpi minori. Pur essendo gigantesco, il sole in realtà ha dimensioni medio piccole se confrontato con altre stelle dell’Universo e fa parte del gruppo delle “nane gialle”.

Sin dall’inizio dei tempi gli uomini hanno studiato e venerato il cielo e tutto ciò che “contiene”, compreso il sole. È con Anassagora che si hanno le prime spiegazioni a riguardo. Ma furono scienziati come Copernico, Galileo e Newton a far prevalere il sistema eliocentrico, ovvero quello in cui sono i pianeti a girare intorno al sole. Da sottolineare come le radiazioni del sole siano la ragione per cui c’è la vita sulla Terra. Per questi, e tanti altri motivi, il sole ha dato vita a metafore poetiche suggestive e che sono resistite al tempo.

Il sole dell’alba è sempre una promessa. Quello del mezzogiorno, implacabile, ci giudica. E quello del tramonto, irrimediabilmente ci ha già condannato. (Lorenzo Olivan)

Risplendere sempre, risplendere ovunque,

sino al fondo degli ultimi giorni,

risplendere e nient’altro!

Ecco la parola d’ordine mia –

e del sole! (Vladimir Majakovskij)

(Ralph Waldo Emerson)

È impossibile spiegare le preferenze umane. Anche se costruiti con materiali assolutamente identici, ed entrambe bellissimi (nessuno può dire quale dei due è più bello), il sole che tramonta ha sempre avuto, ed ha, più pubblico di quello che sorge. (Millor Fernandes)

Il sole è una stella così solitaria. Ogni volta che esce per vedere i suoi amici, questi spariscono. (Joseph Gordon-Levitt)

Il sole, con tutti quei pianeti che girano intorno ad esso e da esso dipendono, può ancora maturare un grappolo d’uva come se non vi fosse nient’altro da fare in tutto l’universo. (Galileo Galilei)

O sole.

Ogni grano e albero, ogni tegola e finestra, ti devono l’esistenza.

La tua fronte risplende come l’oro, la tua luce mette sempre le cose nel loro esatto posto. (Fabrizio Caramagna)

Chi vede tutti i giorni il sole

dice con sufficienza:

“Cosa saranno mai quei quattro raggi”!

Ma io

per un giallo illuminello

sopra un muro

avrei dato allora qualunque cosa al mondo. (Vladimir Majakovskij)

Se dovessi scegliere una religione, il Sole come donatore universale della vita sarebbe il mio Dio. (Napoleone Bonaparte)

Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. (Pablo Picasso)

Dentro un raggio di sole che entra dalla finestra, talvolta vediamo la vita nell’aria. E la chiamiamo polvere. (Stefano Benni)

La stupidità ha fatto progressi enormi. È un sole che non si può più guardare fissamente. Grazie ai mezzi di comunicazione, non è più nemmeno la stessa, si nutre di altri miti, si vende moltissimo, ha ridicolizzato il buon senso, spande il terrore intorno a sé. (Ennio Flaiano)

Che grande famiglia felice è la famiglia del sole! Con quale ordine, con quale armonia, con quale benedetta pace, i suoi pianeti figli si muovono intorno a lui, splendenti della luce che bevono dal loro genitore. (Augustus William Hare e Julius Charles Hare)

Frasi sul sole delle canzoni

Nella prosa e nella posia, ma non solo. Il sole è stato celebrato anche dalla musica, apparendo nei testi di molti componimenti. Il riusltato sono emozionanti frasi sul sole delle canzoni, capaci di trasmettere suggerimenti e trasmettere sensazioni alle persone che le ascoltano.

Dai brani italiani più noti, a quelli stranieri che hanno celebrato la nostra stella, ecco le più belle frasi sul sole delle canzoni. Da deicare a una persona speciale, o da ascoltare insieme.

Ci sono giorni in cui mi sveglio spento

E tutto sommato provo a starci dentro

Nella mia stanza aspetto il mio momento

Sono qui, aspetterò, io aspetterò. Quando la vita sembra un treno lento. Penso agli amici fuori e muoio dentro. La mia generazione senza vento. Sono qui, aspetterò, io aspetterò. Finché arriverà il mio momento. Stammi accanto. Col pensiero tu, tu stammi accanto. Sole spento. Io ti sento con me. (Sole spento – Timoria)

Leggera come la neve

Anche i silenzi, lo sai

Per te che sei lunatica

Niente teorie con te soltanto pratica

Praticamente amore

Ti porto in dono un raggio di sole per te

Un raggio di sole per te

Che cosa pensi tu

Se dico amore dimmi cosa intendi. Siamo andati al mare e mi parlavi di montagna. Abbiamo preso una casa in città e sogni la campagna. Con gli uccellini le anatre e le oche. I delfini I conigli le api I papaveri e le foche. E ogni tanto ti perdo o mi perdo nei miei guai. Ho lo zaino già pronto all’ingresso ma poi tanto tu già lo sai. Che ritorno da te. (Raggio di sole – Jovanotti)

Da quando un altro dal mio cuor ti rubò

Innamorare non mi voglio mai più

E nessun’altra cercherò. Muore nell’ombra la vita. Nel silenzio di tanti ricordi. Pur se l’estate è finita. T’amo ancor. (Si è spento il sole – Vinicio Capossela)

No place to be and miles to go

But miles to go is miles away

Hello sunshine, won’t you stay? And miles to go is miles away. Hello sunshine, won’t you stay? Hello sunshine, won’t you stay? Hello sunshine. Tu sai che mi sono sempre piaciute le strade vuote nessun posto dove stare e miglia da viaggiare ma miglia da viaggiare sono miglia lontane ciao raggio di sole, non rimarrai? E miglia da viaggiare sono miglia lontane ciao raggio di sole, non rimarrai? Ciao raggio di sole, non rimarrai? Ciao raggio di sole. (Hello sunshine – Bruce Springsteen)

Frasi sul sole che sorge

Se il tramonto è un momento pregno di magia, tanto che in tantissime località sul mare si celebra con un aperitivo che si svolge durante la golden hour accompagnato dalla musica giusta, è anche vero che ad affascinare non è solo quello. Come dimenticare l’alba? Il sole che sorge è la metafora di tantissime nuove possibilità, di un nuovo inizio, della possibilità di cambiare le cose e fare qualcosa di nuovo. Le frasi sul sole che sorge non ne volgiono solo narrare la bellezza, ma fanno da ponte con i desideri, le speranze e le riflessioni della gente. Il riusltato sono citazioni e aforismi bellissimi di cui fare tesoro.