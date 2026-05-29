Massima idratazione e protezione totale dal sole, cloro e mare. La maschera idratante istantanea è la vostra alleata per una chioma al top per tutta l'estate

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Massima idratazione e protezione per la chioma per tutta l'estate con la maschera in sconto

Chi non ha mai provato la triste esperienza di vedere la propria chioma rovinata dal sole, dal sale del mare o dal cloro? Beh, se anche voi ci siete passate e non volete più ripetere l’esperienza, ecco che prevenire i danni di mare e sole sulla chioma è possibile, aggiungendo fin da ora alla propria haircare routine, una maschera idratante intensiva, che nutre i capelli e li scherma dagli agenti esterni dannosi. Si tratta della maschera a idratazione intensa di Olaplex, Rich Hydratation Mask, un prodotto immancabile nella vostra haircare routine estiva e che impedisce al sole, al mare e tutto ciò che caratterizza questa stagione, di abbattersi sulla chioma rovinandola e facendole perdere la sua naturale morbidezza, lucentezza e bellezza.

Offerta Olaplex La maschera super idratante per capelli al top

Olaplex Rich Hydratation Mask, la Maschera idratante che stavate aspettando

Una maschera idratante intensiva, perché è proprio l’idratazione la chiave di tutto. Un tassello di primaria importanza per il benessere della pelle e anche dei capelli, e a cui spesso non si da la giusta attenzione.

Un prodotto mirato, specificatamente formulato e che si prende cura dei vostri capelli dalla radice alle punte. Una maschera idratante profondamente rigenerante, che agisce anche sui capelli disidratati, sfibrati o secchi, che necessitano di maggiore cura e di un boost di idratazione continua. Oltre a essere perfetta anche come maschera preventiva, che scherma anche i capelli sani dalla possibilità di rovinarsi.

Un prodotto ad hoc per la cura della chioma, che si avvale della tecnologia Biomimetic Cuticle Technology, che agisce in modo specifico per trattenere sulla chioma un’idratazione intensa, rinforzando i capelli e agendo come un potente sigillante per le cuticole. E tutto con lo scopo principale di mantenere a ottimi livelli l’idratazione della chioma, sia durante che dopo il suo utilizzo e fino a 5 lavaggi successivi.

I benefici della maschera di Olaplex

Una maschera idratante che riduce i danni ai capelli e che li protegge istantaneamente, sia dall’azione nociva dei raggi UV, del sale o del cloro, ma anche da eventuali rotture, mantenendoli sempre sani, lucenti e morbidi, e controllando l’effetto crespo da mattina a sera.

Un prodotto ad hoc per la cura della chioma, che agisce in modo completo e mirato e che vi garantisce tre risultati indispensabili per mantenere i capelli sani per tutta l’estate e oltre:

massima idratazione istantanea e che dura fino a 5 lavaggi;

rinforzo immediato dei capelli e prevenzione di eventuali rotture;

maggior lucentezza, morbidezza e controllo totale dell’effetto crespo.

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Come si utilizza la maschera idratante di Olaplex

Come dire, una maschera idratante da avere subito e da introdurre ora nella propria haircare routine. Come? Applicandola come una qualunque altra maschera per capelli, dopo la detersione e sui capelli bagnati, lasciandola agire per circa 3-5 minuti e avendo cura di concentrarsi bene sulle lunghezze e di sciacquare via bene ogni residuo dopo averla lasciata in posa per il tempo necessario.

Una maschera da utilizzare al posto del balsamo, una o due volte la settimana, per garantire massimo nutrimento e idratazione ai capelli e permettergli di viversi un’estate protetti e bellissimi, da mattina a sera.

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