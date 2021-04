Giulia Salemi racconta il periodo buio: “Mi hanno tagliata fuori dalla tv”

editato in: da

Giulia Salemi festeggia i 28 anni, carriera e amori

Una Giulia Salemi così non l’avevamo mai vista. E sì, perché dietro i sorrisi e il carattere solare c’è qualcosa che la ex concorrente del GFVip non aveva ancora raccontato.

La lunga intervista concessa a Diva e Donna contiene infatti qualcosa di più sulla sua vita e sulla sua sfera privata, che solo ora ha voluto condividere col pubblico. Reduce dal successo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è oggi felice al fianco di Pierpaolo Pretelli anche se – purtroppo – non è sempre stato così.

E il dolore, si sa, arriva quando meno te l’aspetti. La fine della storia d’amore con Francesco Monte ha infatti portato con sé una scia di dolore che Giulia Salemi ha affrontato con coraggio ma la vita l’ha messa di fronte a una nuova prova. E non sono mancati i problemi di salute:

“Tre anni fa non stavo lavorando, non ero felice. Ho avuto problemi ormonali, ero gonfia in modo malsano. Mi hanno fatto capire brutalmente che ero fuori luogo per la televisione. Piangevo. Passavo le giornate a letto a mangiare e a guardare le serie tv. Poi ho reagito. Non devi permettere a nessuno di abbatterti. Rialzarsi è bello, quando sei caduta”.

Un aspetto della sua esistenza che era rimasto taciuto per molto tempo ma che ora ha voluto raccontare, proprio adesso che il pubblico ha imparato a conoscerla e amarla. La sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli ha infatti contribuito a rilanciarla in tv, dopo che per anni era rimasta lontana dal piccolo schermo.

Le sue ultime dichiarazioni forniscono così una spiegazione del perché avesse abbandonato la tv per così tanto, introducendo anche alcuni elementi della sua vita privata che fino a poco tempo fa potevano apparire impensabili, visto il suo carattere sempre allegro e spensierato.

Una storia, la sua, nella quale invece non è mancata la sofferenza. Fin da bambina, Giulia Salemi ha dovuto lottare contro il pregiudizio dei suoi (bei) lineamenti orientali, oltre alle manifestazioni di bullismo che ha subìto fin da giovanissima. Con sua mamma Fariba, ora concorrente all’Isola dei Famosi, Giulia parla correntemente la lingua farsi anche se è da tempo che non frequenta l’Iran:

“Sono cattolica. Mia madre è musulmana ma molto aperta mentalmente. La domenica andavo a messa. Mia nonna paterna Giulia mi ha insegnato tutte le preghiere”.

Se i tratti sono quelli persiani, la schiettezza e la sincerità sono tutte piacentine e provenienti dal DNA del papà Mario. Il rapporto con lui è stato altalenante e complicato dopo che i suoi genitori hanno divorziato, ma ora è tornato il sereno.

Mario Salemi è sempre presente nella vita di Giulia ed è il suo primo sostenitore, come ha dimostrato partecipando come ospite al GFVip e supportando la sua relazione con Pierpaolo Pretelli. Da qualche anno, Giulia è anche orgogliosa sorella maggiore di Margherita, che papà Mario ha avuto da una nuova relazione sentimentale.