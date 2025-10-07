Giulia Salemi ha pubblicato una galleria riguardo al battesimo del piccolo Kian e, una foto, ha fatto pensare ad alcuni i suoi fan che potrebbe essere incinta

IPA Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono riusciti a crearsi una storia d’amore senza tempo che, anche se nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello, continua ancora oggi più forte che mai. I due, infatti, sono diventati genitori del piccolo Kian lo scorso 10 gennaio e, in ogni loro contenuto social, riescono a far trasparire l’amore forte che li lega.

Gli ex gieffini, di recente, hanno raccontato sui social il momento del battesimo del loro figlioletto, avvenuto di recente, ma uno dei diversi scatti ha fatto pensare agli ammiratori della coppia che presto potrebbe arrivare una nuova buona notizia che li riguarda in prima persona.

Giulia Salemi, le voci degli ammiratori

Giulia Salemi sta vivendo un periodo particolarmente fortunato sia a livello professionale, che lavorativo. Di recente la showgirl è apparsa più bella che mai alla Milano Fashion Week e, negli ultimi mesi, le è stato assegnato anche un ruolo da protagonista in uno show di Amadeus: The Cage.

Ma ciò che più di tutto ha caratterizzato l’ultimo anno di Giulia Salemi è, senza dubbio, la nascita del piccolo Kian avvenuta a inizio anno, raccontato sui social con delle stupende foto di famiglia. Il dolce bimbo è il frutto dell’amore dell’influencer per Pierpaolo Pretelli, nato anni fa nella casa del Grande Fratello.

I due ragazzi non hanno mai nascosto di voler creare una famiglia e, dopo il lieto evento, potrebbero pensare già a un fratellino o sorellina per il piccolo di casa? Non ci sono indiscrezioni a riguardo, ma alcuni ammiratori della coppia hanno notato una specifica foto del battesimo del piccolo Kian, in cui Pierpaolo Pretelli accarezza dolcemente la pancia della compagna, e si sono lasciati andare alle speranze di una possibile nuova gravidanza, commentando il post social: “Ma é incinta?”, “Vista così sembrava fosse di nuovo incinta” e ancora “È ancora incinta? Tanti auguri piccolino”.

Siccome in un altro scatto Pierpaolo Pretelli è inginocchiato davanti a Giulia Salemi e le tiene la mano, altri hanno ipotizzato, invece, l’arrivo della fatidica proposta: “Ma è arrivata la proposta?” e “Nell’ultima foto sembra proprio che Pierpaolo abbia chiesto a Giulia di sposarlo. Sono contenta per voi, vi seguo dal GF siete una bella famiglia. Auguri a Kian per il suo battesimo”.

Giulia Salemi, il look per batterismo di Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il 5 ottobre 2025 il battesimo del piccolo Kian. La coppia di ex gieffini ha raccontato questo momento molto felice sui social con una galleria di foto. Negli scatti digitali l’influencer è apparsa più bella che mai con un vestito lungo fin sotto al ginocchio bianco e aderente che presentava una particolare scollatura profonda sul davanti e all’americana.

Giulia Salemi ha completato il suo look con un paio di sandali col tacco alto e i laccetti che le salivano su per le gambe color oro con dettagli luccicanti. Per la funzione religiosa, l’influencer ha indossato anche una giacca verde oliva, coordinato al colore del completo di Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino, infatti, ha scelto per l’occasione un coordino, pantalone e giacca, elegante nel particolare colore, completandolo con una camicia grigia.