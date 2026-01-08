Giulia Salemi incinta del secondo figlio? La verità è un’altra

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Nel mondo dei social basta un dettaglio fuori posto perché l’immaginazione collettiva prenda il sopravvento. Un’inquadratura, una posa, un abito più morbido del solito ed ecco che la curiosità si trasforma in certezza. È successo di recente anche a Giulia Salemi, finita nelle ultime ore al centro di un’indiscrezione che ha rapidamente fatto il giro del web: una presunta seconda gravidanza che ha acceso commenti, ipotesi e auguri prematuri. Ma l’influencer e conduttrice, già mamma del piccolo Kian, è davvero incinta?

La verità sulla presunta seconda gravidanza di Giulia Salemi

Giulia Salemi è finita negli ultimi giorni al centro della cronaca rosa per una presunta seconda gravidanza che ha rapidamente acceso l’entusiasmo del web.

A riportare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi. Stando al resoconto del giornalista, la miccia si sarebbe accesa proprio da alcuni contenuti social dell’influencer ed ex concorrente e opinionista del Grande Fratello.

“Un pancino sospetto, qualche scatto social dubbio e il tam tam è partito in un attimo: ‘Giulia Salemi è incinta’”, ha fatto sapere Dandolo, raccontando come l’ipotesi abbia iniziato a circolare con insistenza, tra commenti, condivisioni e supposizioni.

Ma la realtà, come spesso accade, è molto più semplice e decisamente meno sensazionale. Sempre sulle pagine del settimanale è arrivata infatti la smentita secca. Secondo quanto raccolto da alcune fonti, Giulia Salemi non è in dolce attesa.

Nessuna seconda gravidanza all’orizzonte per la compagna di Pierpaolo Pretelli, che in questo momento avrebbe un solo grande centro di gravità: il figlio Kian, nato un anno fa.

L’influencer e conduttrice, impegnata in questo periodo al fianco di Amadeus, sarebbe totalmente concentrata sulla crescita del piccolo e sulla sua quotidianità da neomamma. Oltre che ovviamente sulla sua carriera, che negli ultimi anni ha spiccato il volo. Quanto al famigerato pancino, la spiegazione è decisamente più umana e rassicurante: come rivelato da Dandolo, si tratterebbe semplicemente di qualche peccato di gola di troppo consumato durante le festività natalizie.

Giulia Salemi e il momento difficile di Pierpaolo Pretelli

Tra le tante cose, in questo periodo Giulia Salemi è più vicina che mai al compagno Pierpaolo Pretelli, che non ha vissuto settimane facili. L’ex Velino di Striscia la notizia si è ritrovato coinvolto, suo malgrado, nel caso che ha travolto Alfonso Signorini dopo le accuse pubbliche lanciate da Fabrizio Corona, secondo cui esisterebbe un presunto sistema di favori sessuali in cambio della partecipazione al Grande Fratello.

In una prima fase, Corona aveva indicato proprio Pretelli tra coloro che avrebbero beneficiato di questo meccanismo, sostenendo che l’influencer avesse inviato a Signorini un video a contenuto esplicito. Un elemento presentato come prova a sostegno della sua tesi, che ha immediatamente acceso i riflettori su Pier, esponendolo a un’ondata di sospetti e commenti.

Lo stesso ex re dei paparazzi ha però poi fatto marcia indietro, scusandosi pubblicamente con Pretelli e chiarendo che quel materiale risaliva a un periodo diverso e non aveva alcuna connessione con la presunta vicenda legata a Signorini. Una precisazione importante, che ha ridimensionato le accuse ma non ha cancellato del tutto le conseguenze mediatiche.

Nonostante la smentita, l’immagine di Pretelli è uscita inevitabilmente scossa. Sono emersi aspetti intimi e privati della sua vita che hanno contribuito a rendere il momento particolarmente delicato. Una prova difficile, soprattutto in un’epoca in cui l’esposizione personale è costante e amplificata.

In barba alle malelingue, Pretelli ha scelto una strada controcorrente: nessuna sparizione dai social, nessun silenzio strategico. Ha continuato a mostrarsi per quello che è: un uomo che va avanti, che cerca normalità e che trova il suo centro negli affetti più veri. Accanto a lui, Giulia Salemi e il piccolo Kian, diventati il suo rifugio e la sua ancora di serenità.

