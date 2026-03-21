Pierpaolo Pretelli a Verissimo, la verità dopo le parole di Corona. Poi parla del rapporto con Giulia

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Simpatico, sorridente e amatissimo dal pubblico. Pierpaolo Pretelli è tornato da Silvia Toffanin per raccontarsi nel salotto di Verissimo.

Il conduttore sta vivendo un momento particolarmente felice e si gode appieno la sua vita da papà: una gioia che arriva dopo un periodo più complesso, segnato anche dalle polemiche e dalle voci legate al “Signorini Gate” che lo hanno visto coinvolto. Una situazione di cui, oggi, parla apertamente.

“Verissimo”, Pierpaolo Pretelli commenta il suo periodo difficile

Pierpaolo Pretelli torna a Verissimo sorridente e più sereno che mai. Innamoratissimo di Giulia Salemi e papà del piccolo Kian, il conduttore sembra aver ritrovato il suo equilibrio dopo la burrasca mediatica degli ultimi mesi.

Una fase delicata, quella seguita alle parole di Fabrizio Corona sul cosiddetto Sistema Signorini, che lo ha coinvolto in prima persona. Oggi, però, Pierpaolo sceglie di condividere la sua verità.

“Un po’ di tempo fa qualcuno ha provato a buttarmi fango addosso senza un briciolo di verità. Tutto infondato” ha spiegato Pierpaolo a Silvia Toffanin.

Per molto tempo, infatti, ha preferito non commentare quanto accaduto. Una scelta precisa: “Quando hai la verità dalla tua parte, quando ti guardi allo specchio e sei fiero di ciò che hai costruito, il silenzio è la risposta più giusta. Io so qual è la verità, la mia vita la conosco io.”

A fare la differenza, in questo percorso, è stata la famiglia: un punto fermo che lo ha aiutato ad affrontare il momento. “Sanno chi sono, sanno da dove vengo. È stato più facile affrontare un momento così delicato”.

Pierpaolo Pretelli, la vita da papà e l’amore per Giulia Salemi

Oggi per lui tutto passa dalla famiglia. Pierpaolo era già padre di Leonardo, il suo primogenito di nove anni, ma con l’arrivo del piccolo Kian qualcosa è cambiato ancora: la sua vita si è riempita di una nuova energia.

“Ha portato una nuova linfa, nuova energia alla mia vita” racconta con gli occhi che brillano. “Sono molto attento e premuroso con Kian. Lo curo”.

Un ruolo, quello di padre, che oggi vive con maggiore consapevolezza, anche grazie al percorso fatto negli anni. E se in passato il rapporto con la sua ex compagna Ariadna, la mamma di Leonardo, è stato più complesso, oggi tra loro c’è un equilibrio diverso, costruito passo dopo passo, mettendo sempre al centro il benessere del figlio.

Accanto a lui, poi, c’è Giulia Salemi. Una storia nata sotto i riflettori e cresciuta tra attenzioni, aspettative e inevitabili rumor. Negli ultimi mesi si è parlato spesso di una possibile crisi, alimentando dubbi e preoccupazioni tra i fan dei Prelemi. Ma la realtà, racconta Pierpaolo, è più semplice e forse anche più autentica: la scelta di vivere l’amore lontano dal rumore, proteggendo ciò che conta davvero.

Perché oggi, più che mostrarsi, la priorità è custodire. E anche se la loro relazione è sotto gli occhi di tutti, non tutto deve essere condiviso. “Non voglio essere schiavo dei social. Quello che siamo noi a casa lo sappiamo noi e cerchiamo di proteggerlo”.

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