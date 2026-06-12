Nella puntata del 12 giugno si parla di nozze: il no di Licia Colò a un nuovo matrimonio e le nozze di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia

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IPA

Matrimoni, sentimenti e gossip da red carpet: la puntata de La Volta Buona di venerdì 12 giugno ha un tema ben preciso, e Caterina Balivo lo affronta con uno studio pieno di ospiti. Il momento è quello giusto: tra le coppie VIP italiane e internazionali c’è un’ondata di fedi nuziali, e il caso più chiacchierato delle ultime ore è quello di Dua Lipa, che dopo un rito privato a Londra ha scelto la Sicilia per festeggiare le nozze.

Gli amori passati di Licia Colò. Voto: 8

Un secco no a un nuovo matrimonio per Licia Colò. Sotto quell’aspetto ha già dato e non intende riprovarci. Lo ha detto chiaramente a La Volta Buona, col sorriso sulle labbra. Due le storie più importanti della sua vita, delle quali ha scelto di ricordare solo il buono.

È un esercizio che pratica da tempo, credendo sia l’unico modo per andare avanti e tutelare anche i rapporti che un tempo erano romantici. Non avrebbe potuto, in alternativa, restare amica di Alessandro Antonino, padre di sua figlia Liala.

“Quando gli avrei messo le mani al collo, pensavo che nelle difficoltà mi ha sempre regalato un sorriso. Devi guidare il cervello, portando pazienza e raggiungere un compromesso, che non è un termine negativo”.

Matrimoni da paura. Voto: 5

Roberta, ospite in studio, è un’esperta wedding planner che ne ha viste di ogni nel corso della sua carriera. Storie reali che, a raccontarle, strappano un sorriso ma preoccupano non poco chi è pronto al grande passo.

“Si tradisce anche nel giorno del matrimonio. A me è capitato in due occasioni, con lo sposo con l’amante nel parcheggio della villa. Si è assentato e non lo trovavamo. Dovevamo tagliare la torta e l’ho visto, facendo finta di nulla. Gli ho solo detto che lo stavamo aspettando. Lei era un’ospite della sposa. Un’altra volta, invece, la futura moglie ha tradito prima di arrivare alle nozze. Lui però s’è sposato con un’altra dopo sei mesi. Un’altra volta, infine, una cliente aveva tradito in viaggio di nozze con un istruttore di tennis. E stanno ancora insieme”.

Dua Lipa, matrimonio in Sicilia. Voto: 8

Ha fatto decisamente discutere, in positivo e in negativo, la decisione di Dua Lipa e Callum Turner di festeggiare il proprio matrimonio in Sicilia. Caterina Balivo ha inviato una troupe sul posto per ottenere un po’ di curiosità su quanto avvenuto.

Prima tappa a Taormina e poi viaggio in yacht, fino ad arrivare a Tropea. Da qui hanno raggiunto la Basilicata, dove sono stati immortalati in strada in una decappottabile. Suggestivo l’alloggio scelto proprio a Tropea. Hanno infatti dormito in un ex convento, oggi boutique hotel, mangiando in un piccolo ristorante del centro, annidato nei vicoli cittadini. Un luogo “reale” e non esclusivo per Vip, tra l’entusiasmo della gente del posto.

Viaggi di nozze. Voto: 7

Divertente il siparietto in studio, con tutti che hanno detto la propria sui viaggi di nozze. Dua Lipa ha organizzato qualcosa di magnifico, mentre altri sono stati meno fortunati. A causa di vari motivi, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non sono mai partiti per festeggiare le nozze. Qualcosa che però vorrebbe fare: “Stare sereni, rilassarsi e fare l’amore. Momenti privati importanti per i genitori”.

Ed ecco Carmen Russo chiedere a Enzo Paolo Turchi se loro l’avessero mai fatto. “L’amore?”, interviene rapido e con tempi comici perfetti Magalli. Anche loro non sono mai stati in luna di miele e l’ex ballerino spiega ironico il motivo: “Abbiamo girato il mondo, tutto spesato, e ora l’idea di pagare non ci va”. Risate a parte, dicono che sono ancora ampiamente in tempo per farlo dopo quasi 40 anni di matrimonio.

Magalli, infine, di viaggi di nozze se n’è regalati ben tre, nonostante solo due matrimoni: “Con la mia seconda moglie ne facemmo due, uno prima in Egitto, dove ebbi la più grande dissenteria dai tempi di Tutankhamon, uno dopo alle Mauritius, dove andò meglio ma la prima spiaggia bella era a 60 km”. Divertita e incredula Licia Colò nel sentire distruggere certi luoghi bellissimi.

Il ricordo di Nicola Pietrangeli. Voto: 7

In studio una coppia comune dall’ampia differenza d’età ha spinto Licia Colò a parlare del suo amore con il compianto Nicola Pietrangeli. Ben sette anni insieme e 29 di differenza. Alla fine ne sono usciti col cuore spezzato entrambi ma, a distanza di anni, l’ex tennista aveva svelato di non averla mai dimenticata.