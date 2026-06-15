IPA Caterina Balivo

Dopo un weekend di matrimoni, ovviamente nel salotto di Caterina Balivo si è discusso delle nozze di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, ma anche del “sì” di Otis, il figlio di Orietta Berti, e del rinnovo delle promesse di Eleonora Abbagnato. L’amore è stato celebrato in grande, ma non solo, perché si è discusso delle notizie più “assurde”: le nostre pagelle.

Non tutti i matrimoni riescono davvero. Voto: 6

A volte succede: il giorno delle nozze dovrebbe essere quello più importante in assoluto, dove ci si “unisce” con la persona amata. Ma tutto va sempre per il verso giusto? Non proprio, considerando che la realtà, come sempre, supera la fantasia: c’è chi ha scoperto di aver sposato una persona già sposata e non divorziata, i matrimoni che sono finiti in rissa, o persino lo sposo che ha tradito la sposa il giorno stesso del “sì”, o chi ha tradito il marito con il prete che ha celebrato le nozze.

Destinato a passare alla storia lo sguardo di Simone Di Pasquale (prossimo alle nozze), dopo questa rassegna di notizie. Ogni volta, ospite dalla Balivo, si ritrova a riflettere sulla sua scelta di sposarsi. “Sposarsi è un lavoro, anche di testa. Ma faccio un controllo”. A tal proposito, ormai la data è fissata: il 27 luglio 2026 dirà “sì” a Maria Agnese Di Stolfo.

Nancy Brilli, la verità sui suoi amori. Voto: 10

Si è parlato d’amore in ogni sua forma nel salotto di Caterina Balivo, anche quando il matrimonio finisce ma in qualche modo rimangono il rispetto, l’affetto e la volontà di non terminare bruscamente quello che si è iniziato. Un po’ come è accaduto a Nancy Brilli con l’ex marito Massimo Ghini (che era presente al secondo matrimonio della Brilli).

“Con Ghini il matrimonio è andato corto, non è andato male. Ha funzionato perfettamente per quei 3 anni e mezzo, e poi no, non ha funzionato più e ci siamo lasciati. Eravamo contenti”. Dopo il tema matrimonio, però, la Brilli ha parlato anche dell’infedeltà, spiegando il motivo per cui, secondo lei, sarebbe stata tradita. “L’uomo non riesce ad avermi completamente. Io ho una parte individualista molto spiccata, ho un carattere che è un carattere, è difficile mettermi sotto. Per cui delle volte è successo che non riuscendo a tenermi sono stata tradita”.

Le polemiche a Capalbio per le nozze Paradiso-Sansoni. Voto: 2

Sabato, come accennato, è stato un grande giorno per i matrimoni vip: Tommaso Paradiso ha detto sì alla sua Carolina Sansoni, con cui ormai sta insieme da anni e ha avuto la figlia Anna. In collegamento da Caterina Balivo c’è stato il Sindaco di Capalbio, che ha spento qualsiasi polemica riguardo alla location. No, le nozze non si sono tenute affatto all’interno dell’oasi naturale. Gli ambientalisti hanno protestato per il luogo, dove avviene la nidificazione del fratino. Ma la struttura era perfettamente in regola, a 3 km di distanza. “Rispetto allo sfarzo che abbiamo visto, o all’agitazione provocata dai matrimoni dell’ultimo tempo, qui i matrimoni sono fatti con misura. Hanno presentato regolare richiesta”.

Giornataccia per Catena Fiorello e Caterina Balivo, scintille in studio. Voto: 8

A Capalbio i matrimoni si organizzano con rispetto, e anche nello studio di Caterina Balivo si è in disaccordo sempre con toni moderati. Perché tra la conduttrice e Catena Fiorello, spesso ospite nel salotto del programma televisivo, ci sono state vere e proprie scintille. Prima per la coda delle polemiche legate al matrimonio di Dua Lipa a Palermo, non gradito da Catena: “La Sicilia ha questi palazzi bellissimi, non ha bisogno di tutte queste accelerazioni sull’esagerazione: è un mio gusto, potevano fare anche una cosa più elegante“.

Caterina Balivo, però, non è stata del tutto d’accordo. Spesso quando i Vip si sposano in Italia scelgono mete più blasonate, come Venezia o Como. Ma di certo né Palermo né la Sicilia intera necessitano delle ennesime nozze delle star per avere visibilità (e nemmeno l’Italia, come notato dalla Balivo). Di fatto, le nozze di Dua Lipa con Callum Turner si sono tenute in modo regolare. “Diciamo le cose come stanno: è stato un matrimonio sicuramente diverso. Non sono d’accordo con te, Catena”.

Non è mancato molto al prossimo alterco, tanto che è stata definita una “giornataccia” per Catena e Caterina. Tema: matrimoni tra cani, con tanto di “limousine”, che poi non lo è davvero. “Catena Fiorello felice di cosa ci racconti, poi rompe le scatole a Dua Lipa”, le parole della Balivo dopo aver ascoltato come funziona il servizio in sé. Almeno, però, erano d’accordo sull’argomento successivo, ovvero quanto mettere nelle buste del matrimonio.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti potrebbero mettere su famiglia. Voto: 10

Per Caterina Balivo è la coppia dell’estate: in effetti, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono meravigliosi insieme. Lei ha archiviato la storia con Tronchetti-Provera, lui si è ormai lasciato alle spalle il rapporto, durato anni, con Maria Elena Boschi. E ora potrebbero davvero fare sul serio, secondo Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo Tv: Michelle ha sempre lasciato “fare alla natura”, e Berruti non ha mai nascosto il suo sogno di diventare papà, nemmeno quando stava con la Boschi, appunto. Dalle persone vicine alla coppia, arrivano quindi voci su un possibile futuro da costruire insieme, ma la data campale è quella del 4 luglio, quando Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza convoleranno a nozze. Solo lì si scoprirà il ruolo di Berruti all’interno della famiglia.

Eva Henger e la figlia Mercedesz, oggi finalmente unite. Voto: 9

Non si sono parlate per due anni: tra Eva Henger e la figlia Mercedesz ci sono state delle difficoltà in passato, a causa dell’ex fidanzato di Mercedesz. “Ci sono stati dei trascorsi in cui non mi è piaciuto come si è comportata lei, anche quello ha influito”. Ma la guerra tra la mamma e l’ex fidanzato di Mercedesz era davvero sfiancante. Ormai si sono ritrovate da tempo, e oggi Mercedesz ha reso Eva nonna per la prima volta a 53 anni. Nel salotto della Balivo, hanno celebrato il loro rapporto mamma-figlia, con onestà.