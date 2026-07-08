Jennifer Lopez fa impazzire Parigi: quattro look couture prima ancora delle sfilate

Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Jennifer Lopez è arrivata a Parigi e, ancora prima di sedersi nel front row, ha già trasformato la Haute Couture Week nella sua passerella personale. La cantante e attrice ha inanellato quattro look diversissimi tra loro, ma tutti pensati per catturare l’attenzione: piume, volumi couture, cristalli, silhouette fascianti e accessori da diva. Un guardaroba costruito come una sequenza di apparizioni, dove ogni uscita diventa un momento moda.

Reduce da un fine settimana già molto chiacchierato, dopo la sua presenza alla tanto attesa boda di Taylor Swift a New York, JLo è volata nella capitale francese con l’energia di chi non ha alcuna intenzione di passare inosservata.

Jennifer Lopez a Parigi con trench rosa e bermuda balloon

Uno dei primi look sfoggiati da Jennifer Lopez a Parigi gioca tutto sul contrasto tra volumi morbidi e dettagli femminili. La star ha indossato una gabardina rosa cipria firmata Chloé, dalla linea ampia e avvolgente, con maniche extra large e leggermente arricciate sui polsi. Un capo scenografico, quasi teatrale, reso più delicato dalla palette polverosa.

Sotto, un top bianco fluido e un paio di bermuda balloon color kaki a vita alta, morbidi e raccolti, con una costruzione che ricorda una gonna-pantalone destrutturata. Il risultato è un look urbano ma sofisticato, molto contemporaneo, in cui il volume dei bermuda viene bilanciato dalla leggerezza del top e dalla femminilità dei sandali trasparenti con tacco alto.

A completare l’outfit, occhiali da sole scuri e gioielli dorati. Un insieme non facile, ma perfettamente nelle corde di JLo: comodo solo in apparenza, studiato nei dettagli, con quella dose di spettacolo che le appartiene naturalmente.

Il vestito bianco aderente con piume e diamanti Cartier

Per la sera, Jennifer ha cambiato completamente registro scegliendo un abito bianco aderente, con scollo senza spalline e linea midi. La silhouette segue il corpo con precisione, puntando su una sensualità elegante e molto controllata. Il dettaglio couture è tutto nel busto, decorato da piume leggere che ammorbidiscono lo scollo e aggiungono movimento all’abito.

Il bianco, su di lei, diventa luminoso e scenografico, soprattutto grazie agli accessori. Il vero colpo di scena del look è il collier Cartier ispirato al coccodrillo, abbinato a orecchini pendenti e brillanti. Oro bianco, oro giallo e diamanti illuminano l’insieme, dialogando con il trucco caldo, il rossetto intenso e l’acconciatura raccolta.

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In mano, una clutch rigida rosa cipria con texture effetto coccodrillo; ai piedi, décolleté trasparenti in PVC dalla punta affilata. Un look da sera costruito con precisione, dove nulla è lasciato al caso: né la luce dei gioielli, né la linea dell’abito, né il dettaglio delle piume sul décolleté.

Il completo grigio scultoreo tra bustier e drappeggi

Tra le uscite più forti della sua permanenza parigina c’è anche il completo grigio tortora della collezione Monse Resort 2027, più architettonico e meno romantico. Jennifer Lopez ha indossato un bustier strutturato con spalline sottili e scollo ampio, pensato per disegnare il busto con linee nette e molto definite.

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La parte inferiore introduce invece movimento: il tessuto cade morbido e viene raccolto sul davanti in un nodo drappeggiato, creando un effetto pareo couture. Il colore, un grigio caldo con sfumature kaki, rende il look sofisticato e meno prevedibile rispetto ai classici toni da red carpet.

La star ha completato l’outfit con capelli raccolti in una coda alta, occhiali aviator dalle lenti ambrate, borsa in nuance e platform altissime color nude. Il risultato è un look potente ma non gridato, costruito sul corpo e sulle proporzioni più che sulla decorazione.

Il blazer bianco Zuhair Murad ricamato di cristalli

Il look più spettacolare resta quello firmato Zuhair Murad: un blazer bianco ricamato con cristalli, portato con una cintura nera importante a segnare la vita. La giacca ha spalle strutturate, scollo profondo e ricami argentati che attraversano il tessuto creando un effetto gioiello, perfetto per la luce dei flash parigini.

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La cintura nera, annodata con un grande fiocco laterale, aggiunge un contrasto grafico forte e dà equilibrio all’insieme. Sotto, una gonna preziosa con frange e applicazioni luminose lascia intravedere le gambe e accompagna il movimento a ogni passo. È un look da performer, più vicino al palco che al semplice street style, ma proprio per questo perfettamente coerente con l’immagine di Jennifer Lopez.

Con décolleté nere a punta, clutch nera e occhiali da sole scuri, JLo firma una delle sue apparizioni più couture. L’effetto è teatrale, brillante, dichiaratamente scenografico: a Parigi, durante la settimana dell’Alta Moda, non potrebbe funzionare meglio.

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