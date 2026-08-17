È morta a 36 anni Hayden Panettiere, l'attrice di Heroes e Nashville: l'annuncio del padre e il ricordo di una carriera iniziata da bambina

IPA Hayden Panettiere

“Salva la cheerleader, salva il mondo”, sono queste le parole della serie televisiva Heroes che tutto il mondo ha ricordato nell’aver appreso la scomparsa di Hayden Panettiere, l’attrice che prestava il volto a Claire Bennet. 36 anni, una vita passata tra le luci dei riflettori e le dipendenze, il lutto nel 2023, con la morte del fratello a causa di una malattia cardiaca, il libro sulla propria storia pubblicato nel 2026. Hayden Panettiere è morta, ad annunciarlo è stato il padre, Skip Panettiere, tramite il suo portavoce: “Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano”.

Addio a Hayden Panettiere, morta a 36 anni

Una notizia amarissima per i tanti fan di Hayden Panettiere, attrice che aveva iniziato la sua carriera a 11 mesi. Le prime pubblicità, le soap, gli impegni più importanti tra cinema e televisione: indimenticabile in Heroes nel ruolo di Claire Bennet, le cheerleader con il potere della rigenerazione che l’aveva fatta conoscere in tutto il mondo, anche per la sua storia con il collega di set Milo Ventimiglia, legati dal 2007 al 2009.

Nel 2005, appena un anno prima, aveva recitato in Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio, dove era tra le protagoniste insieme a Michelle Trachtenberg, morta a febbraio del 2025.

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