La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela la sosia di Samira Lui

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Gerry Scotti e Samira Lui tornano a condurre La Ruota della Fortuna il 18 agosto 2026. Una nuova puntata dello show di Canale 5 a base di frasi da scoprire, momenti divertenti, musica e battute. Il sistema d’altronde è ormai rodato, grazie ad un format che è stato in grado di fidelizzare il pubblico (anche nella sua versione estiva) e di mostrare la grandissima intesa fra il conduttore e la showgirl.

La Ruota della Fortuna, Gerry svela la sosia di Samira Lui

Anche questa puntata de La Ruota della Fortuna è stata aperta dai Fortuna Five al tempo di musica. Gerry Scotti ha fatto il suo ingresso in studio, scatenato, allegro e pieno di energia come sempre. Dopo aver presentato i concorrenti dello show, il conduttore ha invitato Samira Lui a raggiungerlo.

Per l’occasione la showgirl ha scelto un mini abito grigio con spalle scoperte e fiocchi a decorare la vita. Samira ha sceso le scale ballando Danza Kuduro e facendo scatenare anche Gerry Scotti che non ha risparmiato battute ironiche.

“Mi fai girare la testa, devo chiamare il medico”, ha detto il presentatore e la showgirl ha scherzato, dando la colpa all’aria condizionata. Poco dopo Gerry Scotti ha rivelato di aver trovato la sosia di Samira Lui. Si tratta della mamma di una delle concorrenti che assomiglierebbe tantissimo all’ex gieffina.

Fra una battuta e una risata il gioco è iniziato, ma Gerry Scotti poco dopo ha ironizzato nuovamente sulla presunta sosia di Samira. “Se una sera devi andare via possiamo chiamare lei”, ha scherzato e la showgirl, come sempre, è stata al gioco.

Maikol resta campione e vince ancora

A giocare nella puntata del 18 agosto 2026 de La Ruota della Fortuna, il campione Maikol. Il concorrente nella puntata precedente era tornato in gioco dopo una irregolarità nella sua partecipazione. Il pasticciere aveva fatto ricorso e la sua richiesta era stata accolta. Maikol aveva poi vinto la puntata, aggiudicandosi 34.200 euro. A sfidarlo le concorrenti Tatiana e Beatrice.

Maikol ha mostrato anche in questo appuntamento il suo talento arrivando ad un montepremi di ben 5mila euro grazie al Traghetto Express e ad un errore di Tatiana. Decisivo il gioco del Triplete in cui, come spesso accade a La Ruota della Fortuna, le sorti del gioco sono cambiate, rimettendo tutto in discussione ancora una volta.

Dopo una manche aggiuntiva è arrivato il decisivo Ultimo Round dedicato alle tradizioni straniere seguite nel nostro Paese. La manche è stata giocata al meglio da Beatrice che però non è riuscita a battere Maikol che ha guadagnato ben 10.500 euro. Un montepremi che gli ha consentito di diventare campione per la seconda volta.

L’Ultimo Round”, tabellone dal titolo “Tradizioni straniere in Italia”, a dare l’ultima soluzione è Beatrice, che arriva a 7 mila euro, è però Maikol a restare campione con 10.500 euro. Arrivato a La Ruota delle Meraviglie, il concorrente ha sbagliato due tabelloni, ma ha indovinato l’ultimo, accendendo una busta di colore verde.

Come di consueto Gerry Scotti ha svelato il contenuto delle buste, partendo da quelle rosse, sino a quella verde che conteneva ben 15mila euro. Cifra che si è aggiunta al montepremi di Maikol facendogli guadagnare 25.500 euro.