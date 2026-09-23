Bruno Vespa, braccio fasciato e occhio gonfio a Cinque Minuti: cosa è successo

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IPA Bruno Vespa, braccio fasciato in tv: cosa è successo

Brutto infortunio per Bruno Vespa: il conduttore si è presentato in studio con il braccio fasciato e il volto gonfio, pronto comunque a condurre la puntata del 22 settembre del suo Cinque Minuti, il programma di approfondimento che precede l’access prime time di Rai 1.

Ospite della serata Giorgia Meloni, che si è trovata davanti un Vespa visibilmente provato, ma mantenendo comunque la sua consueta compostezza. È stato lui stesso ad aprire la trasmissione spiegando cosa fosse successo poche ore prima di incontrarla per l’intervista.

Bruno Vespa infortunato, cosa è successo

“Mi scuso con lei e con il pubblico perché non sono in condizioni perfette” ha detto Bruno Vespa in apertura di puntata.

Il conduttore ha infatti accolto la Presidente Giorgia Meloni nello studio di Cinque Minuti con i segni dell’infortunio ben visibili: un braccio fasciato e un occhio gonfio, mentre teneva l’arto vicino al corpo.

“Stamattina ho fatto una rovinosa caduta e per fortuna un’équipe meravigliosa del Gemelli mi ha operato, mi ha rimesso su. Ed eccomi qui”, ha raccontato Vespa.

Proprio a quell’équipe Vespa ha quindi affidato il suo ringraziamento, riconoscendo il lavoro fatto al Gemelli e la rapidità con cui è stato rimesso nelle condizioni di poter tornare davanti alle telecamere. Nonostante i segni dell’infortunio fossero ancora evidenti, non gli hanno impedito di mantenere l’impegno preso e portare avanti la puntata.

Anche Meloni, colpita dalle sue condizioni, ha voluto fargli i suoi auguri di pronta guarigione prima di iniziare l’intervista. La Presidente del Consiglio ha raccontato di avergli persino proposto di rimandare l’appuntamento, vista la mattinata tutt’altro che semplice, ma Vespa non ne ha voluto sapere.

Bruno Vespa, dopo “Cinque Minuti” anche a “Porta a Porta”

La serata di Bruno Vespa è proseguita anche a Porta a Porta. Il conduttore si è presentato regolarmente in studio per il secondo appuntamento televisivo della serata e ha aggiornato anche i telespettatori della seconda serata su quanto accaduto poche ore prima, ripetendo il racconto fatto a Cinque Minuti.

Niente di nuovo, dunque, sul fronte dell’infortunio: Vespa ha però condotto la puntata con una differenza sostanziale. Il conduttore è infatti rimasto seduto per l’intera serata, mentre normalmente conduce Porta a Porta anche in piedi, soprattutto quando accoglie gli ospiti e modera i dibattiti in studio.

Una modalità probabilmente legata alle conseguenze della giornata appena trascorsa, che ha permesso comunque a Vespa di portare avanti la puntata e i suoi impegni televisivi.

Non è la prima volta, del resto, che il conduttore si trova a dover modificare il modo di condurre i suoi programmi a causa di un problema di salute. Era già successo nel 2023, anche se in circostanze molto diverse.

All’epoca il conduttore era risultato positivo al Covid e aveva scelto di non rinunciare agli appuntamenti con Cinque Minuti e Porta a Porta. La soluzione, però, era stata inevitabilmente simile a quelle a cui la pandemia ci aveva abituati: invece di presentarsi negli studi Rai, Vespa aveva condotto le trasmissioni direttamente da casa, in collegamento.

Vespa aveva raccontato con una certa ironia la situazione, spiegando di essere risultato positivo e di dover quindi rispettare le distanze dagli ospiti.