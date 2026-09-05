X Factor 2026, i giudici prima dell’inizio tra look e freddure: Gabbani colpisce ancora

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Si scaldano i motori per X Factor 2026. Da giovedì 10 settembre su Sky e NOW riparte infatti la gara alla ricerca dei nuovi talenti, con le Auditions che daranno ufficialmente il via alla nuova edizione. E se per chi sale sul palco sarà il momento di mettersi alla prova davanti ai giudici, dietro le quinte l’atmosfera sembra essere decisamente più leggera.

La giuria quest’anno riparte da tre volti già conosciuti e da una new entry: accanto a Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani arriva infatti Irama, che prende il posto di Achille Lauro. E proprio i tre giudici confermati sembrano aver ritrovato quella complicità che aveva già caratterizzato la scorsa edizione.

Paola Iezzi, Jake La Furia e Gabbani: nel camerino di X Factor si ride

Da quando Francesco Gabbani è arrivato a X Factor, tra lui, Paola Iezzi e Jake La Furia è sembrato esserci subito un buon feeling. Tre personalità diverse, che durante la scorsa edizione hanno imparato a conoscersi anche lontano dal momento dei giudizi. E ora che il programma sta per tornare, l’intesa sembra essere rimasta la stessa.

Lo racconta un video girato nel backstage, dove i tre si ritrovano nel camerino di Paola. Lei è pronta a prepararsi per le Auditions e, inevitabilmente, si finisce a parlare anche dei suoi look. D’altronde, gli outfit della giudice sono ormai una parte importante del suo personaggio a X Factor e Jake e Gabbani non si lasciano sfuggire l’occasione per scherzare e provare a immaginare quali saranno le sue prossime scelte.

Ma, più che i look, a tenere banco sono le battute di Gabbani. Il cantante toscano, che lo scorso anno ha portato a X Factor anche il suo lato più ironico, sembra non avere nessuna intenzione di rinunciare alle sue freddure, anzi.

A commentare è Jake La Furia, che nel video commenta proprio la quantità (e soprattutto la qualità) delle battute del collega: “Se prima le battute erano brutte, quest’anno è pure peggio perché le ha finite e se le inventa”.

Una sentenza senza appello, almeno da parte di Jake. Paola, però, sembra pensarla in modo decisamente diverso. Tanto che ammette: “Sono addicted alle sue freddure. Se non le fa mi manca un pezzo”.

X Factor 2026, arriva Irama al tavolo dei giudici

Se da una parte ritroviamo quindi un trio ormai rodato, dall’altra X Factor 2026 porta con sé un cambiamento importante al tavolo dei giudici. Quest’anno, infatti, accanto a Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani ci sarà Irama.

Il cantante prende il posto di Achille Lauro e si prepara così a vivere per la prima volta l’esperienza da giudice di X Factor. Un ruolo diverso da quello a cui il pubblico è abituato a vederlo, questa volta dall’altra parte del palco, chiamato a scegliere, ascoltare e accompagnare i concorrenti nel loro percorso.

Per il resto, la formazione riparte da tre protagonisti che ormai conoscono bene le dinamiche del programma. Paola torna con i suoi look e il suo modo di vivere la musica, Jake con il suo sguardo diretto e Gabbani con le sue immancabili freddure, che a quanto pare hanno già ricominciato a fare capolino nei camerini.

Il primo appuntamento con X Factor 2026 è giovedì 10 settembre, quando su Sky e NOW prenderanno il via le Auditions. E mentre i concorrenti si preparano a giocarsi la propria occasione, i giudici hanno già iniziato a ritrovare le vecchie abitudini. Freddure comprese.