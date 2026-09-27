Verissimo, Samira Lui fa chiarezza sulle nozze con Luigi Punzo e si emoziona

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Samira Lui a Verissimo racconta l’amore per Luigi Punzo e parla delle possibili nozze con il fidanzato, dopo numerose indiscrezioni. Una confessione a tutto tondo quella della showgirl de La Ruota della Fortuna che si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin.

Samira Lui, l’infanzia senza il padre e il ricordo della nonna Rina

Arrivata al grande successo grazie a La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha svelato di sentirsi ancora una ragazza semplice, nonostante la fama e di aver costruito un rapporto straordinario con Gerry Scotti, con cui guida lo show.

“Mi sento la responsabilità di meritarmi questo successo”, ha confidato la showgirl a Silvia Toffanin. Samira ha parlato del legame con la mamma Doretta, che è la sua più grande fan, ma non le risparmia anche qualche critica.

“Mia madre è molto felice, vede sempre la Samira che conosce lei e questo mi fa molto piacere. Mi dispiacerebbe se mi vedessero cambiata”, ha svelato.

Samira Lui è nata a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, da padre senegalese e madre italiana. L’ex gieffina ha raccontato di essere cresciuta a Colloredo di Monte Albano insieme alla mamma e ai suoi nonni. Non ha mai conosciuto il padre che è sempre stato assente nella sua vita.

“Sono cresciuta con i nonni con tanti sacrifici da parte della mia famiglia – ha rivelato -. Determinati e silenziosi come i friulani, questo mi hanno insegnato i miei nonni”.

Poi il ricordo di nonna Rina, morta nel periodo del Covid. “Non sono riuscita a salutarla”, ha rivelato. Nella vita di Samira Lui c’è spazio anche per la zia Titti e i cugini Giancarlo e Fabrizio. Proprio la zia Titti è stata la persona a cui la showgirl ha parlato per la prima volta della volontà di incontrare e conoscere suo padre.

“Ho provato a conoscerlo, ma non c’è stato un riscontro”, ha confidato alla conduttrice.

L’amore di Samira Lui per Luigi Punzo

Spazio anche alla storia d’amore con Luigi Punzo che Samira Lui ha raccontato a Silvia Toffanin, fra emozioni e confidenze. “Sono otto anni che stiamo insieme – ha rivelato emozionandosi di fronte ad un filmato del fidanzato -. Stiamo bene, mi sembra ieri che ci siamo conosciuti. Lui vive bene il mio successo, è sempre stato il mio primo sostenitore. Tende a non esporsi troppo, ma ha una grandissima energia”.

Silvia Toffanin ha poi chiesto a Samira: “La proposta di matrimonio è arrivata?”. Negli ultimi mesi si era parlato spesso di nozze per la showgirl con il fidanzato storico. Una cerimonia che era stata prima annunciata, con la presenza di Gerry Scotti, e poi rimandata.

Samira ha però chiarito che la proposta non c’è mai stata e, anche se in futuro sogna di sposarsi, in realtà non ha mai organizzato le nozze, nè le ha rimandate. “No! Non c’è stata nessuna proposta – ha confidato -, smentisco ufficialmente. Io vorrei sposarmi, ma con calma si vedrà”.