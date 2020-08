Heather Parisi, la dolcissima dedica per il marito su Instagram

editato in: da

Heather Parisi festeggia i suoi quindici anni della sua love story, e non solo: la talentuosa showgirl ha dedicato al marito Umberto Maria Anzolin dei lunghi versi che esprimono a pieno il suo amore per lui, nel giorno in cui cade sia l’anniversario della loro prima vacanza insieme, sia il compleanno dell’imprenditore vicentino.

Su Instagram, Heather ha pubblicato il più dolce dei selfie, che ritrae lei beata e con gli occhi chiusi mentre abbraccia Umberto, ma le parole che accompagnano il post sono le vere protagoniste di questa meravigliosa dedica.

Buon compleanno e…buon Anniversario, vita mia. La nostra primissima vacanza fu esattamente 15 anni fa, in coincidenza con il tuo compleanno! Ho sempre pensato che quel giorno, anche se non ancora sulla carta, siamo diventati marito e moglie e che quello che abbiamo celebrato qualche anno dopo nello stesso giorno, fosse solo il ribadire una promessa di eterno amore già fatta.

Come ricorda la stessa Heather, questo giorno è molto speciale poiché ben sette anni fa la coppia ha deciso di rivivere l’emozione del loro primissimo incontro, onorando questa data convolando a nozze. Festa tripla, dunque, per Umberto, che compie gli anni, celebra l’anniversario di matrimonio e quello del primo incontro con la moglie durante questo 23 agosto 2020.

La ballerina, però, non si è limitata a scrivere solo le parole precedentemente citata, ma ha voluto anche sottolineare quanto il carattere del marito sia per lei fonte di grande ispirazione, ricordando a Umberto come al suo fianco lei abbia imparato a “considerare l’impossibile solo poco più difficile del possibile”.

Heather, d’altronde, ha vissuto sulla propria pelle il dolore che le delusioni d’amore possono provocare, quindi è più che comprensibile che lei veda Umberto come un vero e proprio faro in mezzo al buio.

La showgirl è stata legata per molti anni al coreografo e suo pigmalione Franco Miseria, ma nel 1993 ha sposato l’imprenditore bolognese Giorgio Manenti, da cui ha avuto la sua prima figlia Rebecca Jewel, nata nel 1994. Una volta separata da Manenti, si è avvicinata all’ortopedico Giovanni Di Giacomo e nel 2000 è nata la seconda figlia Jacqueline Luna.

Passati i 50, Heather non ha perso la voglia di diventare di nuovo madre e una volta ritrovato l’amore della sua vita, ovvero Umberto, ha avuto i suoi splendidi gemelli Elizabeth e Dylan, nati nel 2010 con la fecondazione assistita. Tutti e quattro vivono a Hong Kong per essere più vicini al lavoro di Umberto, inoltre i bambini non vanno a scuola, ma praticano l’homeschooling, l’educazione impartita dai genitori, che all’estero va molto di moda.

Insomma, un vero e proprio matrimonio da sogno per Heather, che ha concluso la sua dedica in questo modo: