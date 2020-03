Heather Parisi lontana dalle figlie. I messaggi di Rebecca e Jacqueline su Instagram

editato in: da

Heather Parisi è lontana dalle figlie più grandi e Jacqueline e Rebecca si scambiano messaggi di speranza e forza su Instagram. La showgirl americana ormai da anni vive a Hong Kong insieme al marito Umberto Maria Anzolin, un grande amore da cui sono nati i gemelli Elizabeth Jaded e Dylan Maria, arrivati quando Heather aveva cinquant’anni.

Gelosa della sua privacy, la Parisi non ha mai rilasciato interviste o parlato su Instagram delle figlie più grandi. Rebecca Jewel Manenti, nata nel 1994 dal matrimonio con l’imprenditore Giorgio Manenti, e Jacqueline Luna Di Giacomo, classe 2000, frutto della relazione con il medico Giovanni Di Giacomo. Le ragazze hanno uno splendido rapporto e si sostengono a vicenda, soprattutto ora. Su Instagram continuano a scambiarsi messaggi dolcissimi, senza però rispondere ai tanti utenti che chiedono perché non siano in contatto con Heather Parisi.

“Saremo io e te”, ha commentato Rebecca, commossa di fronte a un video postato su Instagram da Jacqueline in cui due persone ballano sul balcone. “Macchia! Quando mi manca quello scricciolo”, ha scritto la ragazza, commentando un altro video in cui la sorella gioca con il cane. Un legame fortissimo, quello fra le figlie di Heather, che secondo alcune indiscrezioni ormai da tempo sarebbero lontane dalla madre.

Qualche tempo fa a svelare i dissapori in famiglia era stata proprio Jacqueline. La ragazza, che attualmente vive a Los Angeles, ma torna spesso a in Italia, aveva pubblicato nelle Stories di Instagram un messaggio piuttosto eloquente. Mentre la Parisi raccontava l’amore per la famiglia nel salotto di Barbara D’Urso, aveva scritto: “Perché non chiedete a Heather Parisi dove sono le altre due figlie?”.

Poco dopo però la ragazza, forse anche grazie al consiglio della sorella maggiore, aveva rimosso il post, confermando di non essere più in contatto con la madre, ma affermando di non voler alimentare gossip e polemiche.