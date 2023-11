Simona Ventura ha scelto di contestare Heather Parisi dopo quanto detto su Amici. Dopo aver messo in dubbio la veridicità del programma simbolo di Mediaset e di Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, la Ventura si è scagliata contro la Parisi, commentando le sue affermazioni e soprattutto criticando le parole sul programma.

Simona Ventura critica Heather Parisi per le dichiarazioni su Amici

Per comprendere le parole di Simona Ventura, dobbiamo fare un passo indietro. Amici è uno dei programmi più visti della televisione italiana: il talent show ha resistito al tempo, raccogliendo milioni di fedelissimi che ogni settimana non si perdono le avventure dei giovani allievi che sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo. Complice l’immenso talento alla conduzione di Maria De Filippi (e la sua grande umanità), Amici è rimasto sulla cresta dell’onda, senza mai sgonfiarsi.

Tuttavia, non poche settimane fa, Heather Parisi, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ha messo in dubbio la veridicità del programma. “Non riesco a stare zitta, sono spontanea: per questo ho sbagliato con Amici. Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione. invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Mi è dispiaciuto moltissimo: stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire, capisce”, ha concluso “assolvendo” la De Filippi e accusando di fatto gli autori.

In occasione dell’evento organizzato da Vanity Fair, Simona Ventura ha commentato la sua carriera e ha dato dei “voti” alle colleghe. E, quando è stata nominata la Parisi, la conduttrice non si è tirata di certo indietro: “Heather Parisi? Anche no grazie. Nulla, nemmeno una paletta, semmai una palettata in testa. Ha detto delle cose anche di Amici che era tutto organizzato, io ero anche giudice come lei e non c’è niente di organizzato“.

Le accuse di Heather Parisi e la replica di Mediaset

Dopo le accuse mosse dalla Parisi, non si è fatta attendere la replica di Mediaset. Anzi, è arrivata praticamente poco dopo l’intervista. Un comunicato stampa, probabilmente chiesto anche dalla casa di produzione della De Filippi, la Fascino. “Abbiamo mandato ai nostri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma Amici di Maria”.

In realtà, la Parisi si è spesso scagliata contro il talent show, in particolar modo contro i professori, mettendo assolutamente in cattiva luce il loro comportamento. “Hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. È orribile, soprattutto quando tocchi l’argomento fisico. A me così non piace”. D’altra parte, Mediaset stessa ha ulteriormente difeso il programma, anche considerando che da anni permette ai giovani artisti italiani di poter esprimere il proprio talento. Non c’è da stupirsi, dunque, delle parole della Ventura, che ha scelto di difendere il talent show e di andare contro le dichiarazioni della Parisi. Ci si chiede, però, se la Parisi sceglierà (o meno) di replicare: solamente il tempo ce lo dirà.