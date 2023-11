Fonte: IPA Showgirl Heather Parisi

Non è la prima volta che Heather Parisi si lascia andare a dichiarazioni considerate al limite, che generano un enorme seguito di risposte e polemiche. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha offerto la sua visione sul celebre programma Amici, lanciando delle vere e proprie accuse.

A distanza di poche ore, Mediaset ha deciso di intervenire. La nota pubblicata lascia intendere come per la Parisi si prospetti un nuovo impegno in tribunale. Come dimenticare la diatriba con Lucio Presta, conclusasi non in aula ma nello studio di Belve, dove la showgirl era stata raggiunta da un ufficiale giudiziario. Andiamo però con ordine, vedendo quali sono state le sue parole e quale la reazione di Pier Silvio Berlusconi.

Heather Parisi attacca Amici

Guardandosi alle spalle, Heather Parisi ha ricordato la propria esperienza come giurata ad Amici. Il celebre programma di Maria De Filippi le aveva aperto le porte, ma le cose non sono andata esattamente come sperava. Si è definita una donna molto spontanea, incapace di non dire esattamente ciò che pensa. Tutto ciò, ha spiegato, sarebbe stato in contrasto con la politica della trasmissione, lascia intendere.

“Per questo ho sbagliato con Amici. Ero fuori contesto. Non sapevo che dovevo recitare un copione. Non so seguire i copioni. Non era Maria a dirmi le cose, ma gli autori, insomma. Si capiva che non andava. Io non recito. Sono sempre naturale”.

Come detto, stavolta Mediaset ha deciso di rispondere, ma non è la prima accusa che la Parisi rivolge al talent. In passato si era scagliata contro i professori: “Hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. È orribile, soprattutto quando tocchi l’argomento fisico. A me così non piace”.

La dura risposta di Mediaset

Nel corso degli anni, Amici è stato spesso posto al centro del mirino da parte di numerosi personaggi dello spettacolo. Alcuni avevano preso parte al talent, altri no. Basti pensare a Natalia Titova, che si era lamentata, nel suo pieno diritto, dell’organizzazione del programma: “Non ero una ballerina, ma una maestrina. I ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati. Io preferisco ballare o partire da zero con un amatore. Il programma non mi ha coinvolta emotivamente. Le mie idee erano poi spesso in contrasto con quelle degli altri professori. Non mi sentivo a mio agio. Non mi hanno riproposto la cattedra e sono andata avanti”.

In nessun caso, però, la rete aveva deciso di prendere provvedimenti con azioni legali. Il fatto che Heather Parisi abbia parlato di copione, però, apre le porte a ipotesi che Pier Silvio Berlusconi non è disposto ad accettare.

Ecco la nota ufficiale di Mediaset: “Mediaset a tutela di Amici. Mediaset ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma “Amici”. È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento”.