Chi è Heather Crane, Miss America e moglie di Chico Forti

Fonte: Ansa Chico Forti

Heather Crane è la moglie di Chico Forti, il manager di origini italiane che è in stato di detenzione da decenni negli Stati Uniti d’America. La signora è un’ex miss e ha dimostrato di essere veramente la roccia del marito, visto che è riuscita a stargli accanto in tutti questi anni tragici, lontano da casa. Inoltre Heather Crane ha dovuto tirare su da sola i tre figli avuti dal marito, visto che lui è stato allontanato forzatamente da casa.

Heather Crane, l’ex modella moglie di Chico Forti

Chico Forti è un ex produttore televisivo e velista, che è stato condannato all’ergastolo a Miami. L’imprenditore era arrivato negli Stati Uniti d’America dopo aver vinto il quiz televisivo Telemike in Italia e aver pensato di provare a trovare la fortuna oltreoceano. Lì il manager si è costruito, effettivamente, un impero e ha sposato, in seconde nozze, Heather Crane. La seconda moglie dell’imprenditore è un’ex modella statunitense, eletta Miss America occidentale nel 1990.

Heather Crane e Chico Forti hanno vissuto una bella storia d’amore che è stata coronata dall’arrivo di ben tre figli. La primogenita Savannah Sky è arrivata nel 1994, due anni dopo, invece, è stata la volta di Jenna Bleu, nata nel 1996. Il piccolo di casa, Francesco Luce, invece, è nato nel 1998, lo stesso anno in cui sono sorti i guai giudiziari del manager italiano.

Heather Crane ha sempre sostenuto il marito in questa sua lunga lotta giudiziaria, ritenendolo innocente. La moglie di Chico Forti, inoltre, ha fatto in modo che i suoi tre figli continuassero un rapporto forte con il padre, anche se lui stava in carcere. Per dargli più serenità e costruirsi una nuova vita, però, lei e i tre figli si sono trasferiti a Honolulu, alle Hawaii. I tre figli di Chico Forti, in delle recenti interviste, hanno raccontato che il loro rapporto con il padre non è stato mai scalfito e sono sempre stati convinti di poterlo riabbracciare un giorno.

Chico Forti, la vicenda giudiziaria

Chico Forti è un produttore televisivo italiano, che lavorava e viveva negli Stati Uniti d’America e, in particolare, a Miami. Il manager, nostro connazionale, infatti, era riuscito a crearsi un’importante fortuna nel paese oltre oceano e una vita agiata. Chico Forti, infatti, viveva una vita da sogno in una lussuosa villa nella meravigliosa città della Florida. Ma la favola dell’imprenditore italiana si è spezzata nel 1998 quando è stato coinvolto nel delitto di Dale Pike, figlio di Anthony Pike. Con quest’ultimo il manager stava chiudendo un importante affare, Infatti Chico Forti stava per comprare il Pikes Hotel.

La sua vita, però, quel 15 febbraio 1998 è cambiata per sempre. Dale Pike viene trovato morto sulla spiaggia. Una serie di incongruenze nelle sue dichiarazioni e di coincidenze portano la polizia a convincersi della sua colpevolezza e, così, nel 2000 il manager è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. Chico Forti, però, ha sempre gridato la sua innocenza dal carcere e chiesto la possibilità di rientrare in patria. Un sogno che sembrava, impossibile, ma che, invece, adesso è diventato realtà, come annunciato da Giorgia Meloni.