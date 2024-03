Fonte: Getty Images Marcy Schlobohm nel 1981

La vita privata di Flavio Briatore è sempre stata sotto le luci dei riflettori. L’imprenditore si è innamorato di tante donne forti e splendide, da Heidi Klum – con cui ha avuto la figlia Leni – fino a Naomi Campbell. Al suo fianco, ancora oggi, nonostante siano ormai divorziati, c’è Elisabetta Gregoraci: la coppia si è separata, ma Briatore è noto per avere ottimi rapporti con le sue ex. Anche perché con la Gregoraci ha avuto l’amato figlio Nathan Falco. Ma chi è la prima moglie dell’imprenditore? Scopriamo tutto su Marcy Schlobohm.

Chi è Marcy Schlobohm, l’ex moglie di Flavio Briatore

Si sono conosciuti a Milano nel 1980 e si sono sposati ai Caraibi. Sì, Flavio Briatore ha avuto tanti flirt, molteplici storie d’amore. Una donna, però, (oltre a Elisabetta Gregoraci) lo ha conquistato davvero, tanto da portarlo al matrimonio. Il suo nome è Marcy Schlobohm, ex modella americana che è stata la prima moglie dell’imprenditore, e sono stati insieme dal 1983 al 1987. Spesso definita dai media come “moglie segreta”, poiché il loro legame è stato protetto dalle luci dei riflettori, abbiamo scoperto qualcosa in più sul suo conto con la biografia Il signor Billionaire, dove all’interno si trova un’intervista fatta alla donna per ricostruire la storia, la vita e il privato del manager.

Marcy Schlobohm è un’ex modella di Vogue: prima di stare con Briatore, ha avuto una storia con Philippe Junot, venture capitalist. A molti questo nome non risulterà nuovo, e infatti è conosciuto per la sua storia d’amore con Carolina di Monaco. L’incontro con Briatore, favorito dal Conte Gigi Perez, è avvenuto a Milano: la donna aveva 18 anni. “Io gli ho stretto la mano e l’ho salutato. Ho visto subito che era un uomo di classe, molto brillante. Era il tipo di uomo che piaceva a me: alto, con i capelli neri”, ha raccontato nella biografia.

Dopo anni di relazione, oltre che di convivenza in Piazza Tricolore, dove hanno condotto una vita frenetica tra mega party e super lusso, si sono sposati in una spiaggia caraibica. Alla fine, però, si sono lasciati: l’amore, a detta dell’ex modella, si “era esaurito”, soprattutto perché ambedue avevano spesso degli impegni che li costringevano a rimanere lontani per molto tempo. Hanno deciso di chiudere insieme la loro relazione, senza alcun litigio. “Non ero più innamorata di lui, e lui non lo era più di me. Non abbiamo litigato: semplicemente, non riuscivamo più a stare assieme”.

Le parole di Flavio Briatore su Marcy Schlobohm

Su di lei ha mantenuto il massimo riserbo, non solo durante il matrimonio, ma anche negli anni successivi alla chiusura della relazione. Briatore, che oggi è single – è stato operato per un tumore benigno a marzo 2024 – ha parlato di lei in una sola intervista, che risale all’agosto del 2007. “Ero innamorato da quattro anni di una ragazza che si chiamava Marcy. Un giorno abbiamo fatto una cerimonia alle Isole Vergini. Uno di quei matrimoni che non hanno valore legale, dove non ci sono firme, hanno significato solo gli sguardi degli sposi che sospirano”. In realtà, però, le cose non starebbero così: la Schlobohm ha sempre sostenuto di avere tutti i documenti per attestare il valore legale dell’unione.