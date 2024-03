Flavio Briatore operato per un tumore cardiaco, le parole di Elisabetta Gregoraci

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Flavio Briatore, personalità imprenditoriale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore per rimuovere un tumore benigno. L’intervento ha avuto luogo all’ospedale San Raffaele di Milano.

Flavio Briatore operato per un tumore cardiaco

Secondo quanto dichiarato dall’imprenditore stesso attraverso i suoi canali social, l’evento critico è emerso durante un normale controllo di salute. Dieci giorni fa, Briatore, all’età di 73 anni, si è recato presso il San Raffaele per una routine di controllo, solo allora ha scoperto la presenza di un tumore al cuore. È stato un colpo improvviso, ma Briatore ha dimostrato di possedere la determinazione che lo ha reso un’icona nel mondo degli affari, affrontando la situazione con coraggio e risolutezza.

Il magnate dell’imprenditoria non ha risparmiato parole di gratitudine nei confronti del personale medico che lo ha assistito durante il suo soggiorno in ospedale. Ha sottolineato l’importanza della prevenzione, incoraggiando i suoi follower a sottoporsi a controlli regolari per individuare tempestivamente eventuali anomalie. Briatore ha esortato il suo pubblico a prendere esempio dalla sua esperienza, sottolineando come due anni fa, durante un check-up simile, il tumore non fosse presente. Questo incide sull’importanza vitale della prevenzione.

Tuttavia, tra le dichiarazioni di Briatore, spicca un ringraziamento particolare verso la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, e il loro figlio Nathan Falco. Gregoraci, figura celebre del mondo dello spettacolo, è stata una presenza costante al fianco di Briatore durante questo difficile periodo. Il gesto di gratitudine dell’imprenditore verso di lei non è passato inosservato, evidenziando una volta di più la forza dei legami familiari anche oltre la fine delle relazioni romantiche.

Fonte: Getty Images

“Sono intervenuti subito, sono qui che ve lo racconto”

Nel cuore della notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria, Flavio Briatore, figura iconica del jet set internazionale, ha condiviso un’intima testimonianza attraverso i suoi canali social. “Dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un controllo di routine e mi hanno trovato un tumore benigno nel cuore”, ha rivelato Briatore, aggiungendo: “Sono intervenuti subito, sono qui che ve lo racconto”. In un momento di grande vulnerabilità, l‘ex manager sportivo ha raccontato l’accaduto, ringraziando calorosamente coloro che gli sono stati accanto durante questo difficile percorso.

“Sono stato dieci giorni al San Raffaele, sono sparito da tutti i social”, ha continuato Briatore nel suo toccante annuncio. Un gesto che ha messo in luce l’importanza della salute e della prevenzione, incoraggiando i suoi follower a non trascurare controlli regolari. “Devo ringraziare tutta l’equipe del San Raffaele, sono stati geniali“, ha sottolineato, mostrando gratitudine per l’assistenza ricevuta.

Un ringraziamento speciale è stato riservato a Elisabetta Gregoraci, la sua ex moglie, e al figlio Nathan Falco, che hanno dimostrato vicinanza e sostegno in questo momento delicato. “Ho avuto tutti vicino”, ha ammesso Briatore, evidenziando l’importanza dei legami familiari anche oltre la fine delle relazioni romantiche. La testimonianza di Briatore, oltre a essere un incoraggiamento alla prevenzione, è stata anche un messaggio di speranza. “Dieci giorni di ospedale e da domani si ricomincia“, ha concluso, mostrando determinazione nel fronteggiare le sfide che la vita gli pone davanti.