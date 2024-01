Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

“Forse può sembrare un legame anomalo”. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non hanno mai smesso di esserci l’uno per l’altro. Quando finisce un amore, spesso assistiamo a lunghe ed estenuanti lotte, a botta e risposta social al vetriolo, a interviste taglienti, dove il lato privato viene spesso scardinato a favore delle luci dei riflettori. Non è questo il caso di Gregoraci e Briatore: a distanza di anni dalla separazione, sono rimasti una famiglia. Per il bene che c’è stato, per il loro figlio, Nathan Falco Briatore. A dimostrazione che, sì, gli amori finiscono, ma il bene resiste.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, i rapporti oggi

Li vediamo spesso in vacanza insieme – l’ultima in Kenya – trascorrono le feste in famiglia insieme a Nathan Falco Briatore e non hanno parlato male l’uno dell’altro, sostenendosi in continuazione, come solo due persone che si vogliono sinceramente bene sanno fare. Nell’ultima intervista rilasciata a Gente, la Gregoraci ha parlato del rapporto speciale che la lega a Flavio Briatore. “Flavio è un pilastro della mia vita come io lo sono per lui”.

Non c’è mai stato alcun dubbio sul loro rapporto, ormai unitissimo. Anche se la Gregoraci è andata avanti (da qualche tempo sta insieme all’imprenditore Giulio Fratini), non è mai venuto meno quel senso di famiglia. “Tra noi il rispetto della famiglia che abbiamo costruito è rimasto. Forse può sembrare un legame anomalo, ma penso sia giusto così quando si condivide un progetto importante. Nathan ci vede insieme, l’uno accanto al fianco dell’altra nelle cose fondamentali, ci vive nella quotidianità e questo gli dà serenità”.

Da ormai più di un anno, la Gregoraci è fidanzata con Giulio Fratini. Sono stati avvistati a dicembre 2023 da Chi a Firenze, per un breve ma intenso weekend di amore, prima di trascorrere le vacanze natalizie con l’ex marito Flavio Briatore in Kenya. Nonostante siano molto legati, al momento non ci sarebbe in ballo la convivenza. Elisabetta Gregoraci vive a Montecarlo, insieme ovviamente al figlio Nathan Falco, mentre Fratini è stabile a Firenze, dove cura gli affari di famiglia.

Il legame di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore con il figlio Nathan Falco

Nell’intervista a Gente, la Gregoraci ha anche parlato del figlio, Nathan Falco, nato il 18 marzo 2010, esattamente a due anni dalle nozze di Briatore e Gregoraci, avvenute nel 2008 (si sono poi separati nel 2017). Come è ovvio, ormai Nathan è un adolescente: “Per ora va abbastanza bene, solo a volte è un po’ chiuso e un po’ scontroso. Sia con me e sia con Flavio, suo padre, ha complicità, confronto e dialogo”.

Tuttavia, la Gregoraci ha ammesso di voler essere una mamma moderna, ma soprattutto una mamma-amica, anche quando non capisce le dinamiche, sentendosi un po’ “vecchietta”, su sua stessa ammissione. “Cerco di essere una mamma amica, gli insegno il rispetto verso gli altri e l’amore per ciò che fa, studi in primis. (…) Con Nathan parliamo senza tabù”. Durante l’estate del 2023, Nathan Falco ha trascorso dei giorni spensierati insieme alla sorella, Leni Klum – che Briatore ha avuto con la modella Heidi – con cui sta costruendo un bel rapporto.