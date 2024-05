Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il Gran Premio di Monaco è sempre stato un evento di grande richiamo per celebrità e personalità di spicco, e quest’anno non ha fatto eccezione. Tra gli ospiti più attesi e fotografati, Elisabetta Gregoraci è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse. La conduttrice ha partecipato all’evento insieme al figlio Nathan Falco e all’ex marito Flavio Briatore, dimostrando ancora una volta di essere una figura di spicco nel panorama mondano.

Elisabetta Gregoraci: un look da Gran Premio

Elisabetta Gregoraci, elegante e chic al Gran Premio di Monaco con Briatore e il figlio Nathan, ha scelto un outfit che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. La sua scelta di indossare un tubino pied de poule bianco e azzurro ha dimostrato un perfetto equilibrio tra eleganza e praticità, ideale per l’occasione. Il tessuto pied de poule, noto per il suo caratteristico disegno che ricorda una zampa di gallina, è stato arricchito da bottoni dorati e in ottone, aggiungendo un tocco di sofisticatezza. Gli occhiali neri casual e i mocassini in pelle bianca Prada hanno completato il look, rendendolo facilmente replicabile ma comunque molto raffinato.

L’abito scelto da Elisabetta Gregoraci per il Gran Premio di Monaco non solo rispecchiava il suo gusto impeccabile, ma era anche estremamente adatto per l’evento. Il tubino pied de poule, con i suoi colori contrastanti e il design elegante, ha messo in risalto la figura slanciata della conduttrice. I bottoni dorati e in ottone hanno aggiunto un elemento di lusso senza risultare eccessivi. Questo look è un esempio perfetto di come si possa essere eleganti e chic al tempo stesso, mantenendo una certa semplicità.

Una presenza familiare nel Paddock

Elisabetta Gregoraci, Briatore e il figlio Nathan Falco hanno rappresentato una delle famiglie più affiatate e stilose del Gran Premio di Monaco. La presenza di Nathan Falco al fianco della madre e del padre ha evidenziato l’importanza dei legami familiari, anche in contesti così glamour. Elisabetta, sempre molto premurosa e attenta nei confronti di Nathan, ha condiviso momenti di complicità e affetto con il figlio, immortalati in vari scatti sui social.

Ecco infatti che il Gran Premio di Monaco ha visto anche un incontro inaspettato tra famiglie allargate. Heidi Klum, insieme alla figlia Lena, è stata presente all’evento, creando un momento di armonia e convivialità. Lena, che Heidi ha avuto con Flavio Briatore, ha mostrato come i legami familiari possano essere forti e sereni anche nelle situazioni più inaspettate. Elisabetta Gregoraci, ha dimostrato ancora una volta di saper gestire con classe e serenità ogni situazione.

Il legame tra Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco è sempre stato molto forte. La conduttrice non perde mai occasione per dimostrare il suo affetto e la sua vicinanza al figlio, anche attraverso i social media. Di recente, Nathan ha festeggiato il suo 14esimo compleanno, e la madre ha voluto celebrare questo traguardo con dolci parole e affettuosi post. Durante un’intervista al podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Elisabetta ha parlato apertamente del suo ruolo di madre, dimostrando il suo senso dell’umorismo e il suo amore incondizionato per Nathan.

Il trionfo di Leclerc e la bellezza di Alexandra Saint Mleux

Il Gran Premio di Monaco ha visto il trionfo di Charles Leclerc, che ha conquistato il primo posto, portando grande orgoglio al Principato. Al suo fianco, la bellissima Alexandra Saint Mleux, fidanzata di Leclerc e icona di stile per la generazione Z. La presenza di Alexandra ha aggiunto un ulteriore tocco di glamour all’evento, rendendo il Gran Premio di quest’anno uno degli appuntamenti più memorabili.