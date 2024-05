Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Alexandra Saint Mleux

Alexandra Saint Mleux, fidanzata di Leclerc, è diventata una presenza familiare nel paddock della Formula 1, affiancando il campione della Ferrari in quasi tutte le sue gare. La loro storia d’amore è una delle più seguite e affascinanti nel mondo dei motori e non solo. Ma chi è davvero questa giovane donna che ha conquistato il cuore del talentuoso pilota?

Alexandra Saint Mleux, chi è la fidanzata di Leclerc

Alexandra Saint Mleux, 22 anni, è una studentessa di storia dell’arte. La sua passione per l’arte si riflette nel suo stile sofisticato e nel suo occhio per i dettagli, qualità che emergono anche nelle sue apparizioni pubbliche al fianco di Leclerc. La loro prima uscita ufficiale risale al 2023, durante il celebre torneo di Wimbledon. Quella fu l’occasione in cui la coppia decise di rendere pubblica la loro relazione, che aveva preso forma nel corso dell’anno precedente.

L’incontro galeotto avvenne nel Regno Unito, dove Charles Leclerc partecipava al Gran Premio di Silverstone. Sebbene il pilota non ebbe grande successo in pista in quell’occasione, fu sicuramente fortunato in amore. Dopo la fine della sua relazione con Charlotte Siné nel 2022, Leclerc aveva mantenuto un basso profilo riguardo la sua vita sentimentale. L’apparizione con Alexandra a Wimbledon segnò una svolta, ufficializzando la loro unione e catturando l’attenzione dei media.

Fonte: IPA

Alexandra Saint Mleux è una figura costante al fianco di Leclerc, presente in quasi tutte le gare del campione. Il Gran Premio di Monaco non ha fatto eccezione. Durante l’evento, Alexandra è stata vista passeggiare nel paddock insieme a Pascale Leclerc, la madre del pilota, suggerendo un legame stretto e forse un futuro di famiglia allargata.

Fonte: IPA

Il Fascino di Alexandra: moda e stile nel Paddock

Alexandra Saint Mleux non solo sostiene il suo compagno in ogni gara, ma lo fa con uno stile impeccabile. Nonostante non abbia un account ufficiale su Instagram, è seguita da 452 mila follower su TikTok, dove condivide momenti della sua vita e, naturalmente, i suoi look. I suoi outfit nel paddock del Gran Premio di Monaco non sono passati inosservati. La giovane ha sfoggiato un micro tailleur rosa durante la gara, un abito con scollo americano con stampa tie dye durante le qualifiche, e un elegante abito a pois senza maniche il venerdì precedente.

La scelta degli abiti di Alexandra riflette il suo amore per la moda e la capacità di mixare eleganza e modernità. Ogni sua apparizione è studiata nei minimi dettagli, catturando sempre l’attenzione dei fotografi e dei media. In un ambiente dominato dalla velocità e dall’adrenalina, Alexandra porta un tocco di raffinatezza e glamour.

Fonte: IPA

L’equilibrio di Alexandra

Oltre ad essere una compagna affettuosa, Alexandra ha un ruolo attivo nella vita di Leclerc. La coppia è spesso vista insieme anche al di fuori delle gare, partecipando a eventi mondani e di beneficenza. Tra le apparizioni più recenti, quella al party di Apm Monaco, brand monegasco di gioielli di cui Leclerc è testimonial, ha attirato l’attenzione di molti. La loro presenza ha illuminato l’evento, con i flash dei fotografi tutti puntati su di loro.

Nel loro quotidiano, Alexandra e Charles condividono anche la cura di Leo, il nuovo cane di Leclerc. Quando il campione è impegnato nelle competizioni sportive, è Alexandra a prendersi cura di lui, dimostrando il suo amore e il suo impegno nella loro relazione. Leo è diventato una presenza costante nelle loro vite, un simbolo del loro legame affettuoso e della loro quotidianità condivisa.