Chi è Charlotte Siné, la nuova fidanzata di Charles Leclerc

editato in: da

Si chiama Charlotte Siné la nuova fidanzata di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha detto addio da qualche settimana alla fidanzata storica Giada Gianni e sembra che si sia lanciato immediatamente in un’altra relazione.

La fortunata si chiama Charlotte, è monegasca ed è figlia di un potente imprenditore. Modella e influencer di Instagram, la Siné avrebbe stregato Leclerc tanto da indurlo a mettere fine alla love story con la bella napoletana. La giovane è la figlia di Emmanuel Siné, il direttore generale del Société des Bains de Mer, la più antica e importante società di intrattenimento del Principato di Monaco.

Ad annunciare la fine della love story con Charles Leclerc era stata, qualche tempo fa, proprio Giada Gianni, che aveva condiviso un video nelle Stories di Instagram in cui si confidava con i follower. “Charles mi ha lasciata. Vuole dedicarsi solo alla Ferrari” aveva spiegato la 21enne napoletana che vive a Montecarlo. Il loro amore era nato nel 2015 poco prima che il pilota di Formula Uno arrivasse al successo, diventando uno dei più ammirati e seguiti.

La coppia, innamoratissima e affiatata, aveva condiviso spesso su Instagram scatti che raccontavano viaggi in mete esotiche, anniversari e gare. Lo scorso 19 giugno, poco prima della rottura, Giada e Charles avevano sfilato sul red carpet del prestigioso del Festival della Tv di Montecarlo. In quell’occasione i due erano sembrati molto innamorati e affiatati, fra sguardi complici, baci e abbracci.

Secondo alcune indiscrezioni Charlotte e Charles si conoscerebbero da tempo e la giovane modella sarebbe stata amica di Giada Gianni. In un video del passato pubblicato dal settimanale Oggi, si vede il pilota di Formula Uno in discoteca. Insieme a lui la Siné, ma soprattutto l’ex fidanzata. Le ragazze ballano insieme e si divertono facendo pensare a un triangolo amoroso di cui, forse, non è ancora stato svelato tutto.