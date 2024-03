Charlotte Casiraghi magnifica in jeans da Chanel, prime foto dopo la separazione

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Charlotte Casiraghi torna in pubblico, rigorosamente da sola, senza quello che ormai è diventato il suo ex marito, Dimitri Rassam. L’occasione è la sfilata Chanel 2024 alla Paris Fashion Week . La figlia di Carolina di Monaco è incantevole in giacca rosa e jeans, ma un velo di malinconia adombra il suo viso.

Charlotte Casiraghi sola, la conferma della separazione da Dimitri Rassam

Dunque, Charlotte Casiraghi è comparsa di nuovo in pubblico dopo le voci del suo divorzio da Dimitri Rassam. La coppia non ha mai smentito la separazione, ma neppure l’ha confermata, lasciando fare a malelingue e pettegoli. Sta di fatto, però, che la monegasca alla sfilata di Chanel 2024 si è presentata ancora una volta da sola.

È vero che in questi cinque anni di matrimonio con Rassam si possono forse contare sulle dita le volte in cui il marito l’ha accompagnata alla settimana della moda. Ma adesso la sua assenza assume un altro significato. Sembra appunto la conferma che Charlotte e Dimitri si sono definitivamente detti addio, mettendo fine alla loro unione che ha attraversato molti alti bassi, forse più bassi che alti.

Stando a indiscrezioni, la coppia si sarebbe divisa a causa del troppo lavoro del produttore cinematografico che oltre a trascurare la moglie dedicherebbe poco tempo a loro bambino, Balthazar.

Charlotte Casiraghi bellissima alla sfilata di Chanel

In ogni caso, l’apparizione di Charlotte Casiraghi ha illuminato la sfilata 2024 di Chanel. In molti temevano che la monegasca potesse dare forfait, considerando la sua situazione familiare, ma da vera professionista e donna indipendente e libera, è arrivata e ha dato una fantastica lezione di stile, sfoggiando un look casual-chic, semplicemente da imitare.

Charlotte indossa l’iconica giacca bolero di Chanel, rosa pesca, in bouclé, a doppiopetto con bottoni d’oro e taschini laterali. La abbina a dei jeans a palazzo neri con cuciture bianche, stivaletti neri e una mini hand bag trapuntata.

I capelli sono lunghissimi, portati lisci e spettinati, com’è nel suo allure. Il make up è naturale con un velo di rosa sulle labbra. La manicure curatissima prevede lo smalto rosso.

Chanel, collezione autunno-inverno 2024-2025

Charlotte, brand ambassador Chanel da anni, ha assistito alla presentazione della collezione autunno-inverno 2024-2025 della maison. Le creazioni si ispirano alle atmosfere romantiche di Deauville, luogo caro a Gabrielle Chanel che le ha ispirato una nuova allure.

I capi realizzati da Virginie Viard ne ripercorrono l’eleganza e lo stile con grandi e sofisticati cappelli e abiti lunghi, impalpabili.