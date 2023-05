Charlotte Casiraghi seduce Cannes: look effetto bagnato e dettaglio da copiare

Fonte: IPA Charlotte Casiraghi

Un’altra apparizione di Charlotte Casiraghi lascia senza fiato a Cannes 2023. Questa volta la figlia di Carolina di Monaco sfila da sola sul red carpet e il suo look effetto bagnato è semplicemente sensazionale. Da fare invidia alle top model presenti al Festival. La monegasca non ha bisogno di cut out, piume o spacchi per sedurre. E poi c’è quel dettaglio che sarà la tendenza di quest’estate e che puoi acquistare a meno di 7 euro.

Fonte: IPA

Charlotte Casiraghi ad alta seduzione senza suo marito

Charlotte Casiraghi è la regina indiscussa della Croisette. Una presenza quasi fissa al 76esimo Festival di Cannes dove ha brillato indossando abiti fantastici. Ma per il red carpet di Anatomie d’une Chute ha decisamente cambiato stile, ma non brand. Ovviamente il suo outfit è firmato ancora una volta Chanel, di cui è brand ambassador.

Charlotte sfila da sola, suo marito Dimitri Rassam l’ha abbandonata sul tappeto rosso, forse occupato con la promozione dei suoi film. Ma non si sente la sua mancanza. La Casiraghi brilla per conto proprio e appare ben più rilassata di quando è in compagnia della sua dolce metà. Forse perché non è poi così abituata a condividere la scena con lui, visto che ognuno cura i proprio affari senza preoccuparsi di farli coincidere con gli impegni dell’altro.

Fonte: IPA

Per quanto la coppia abbia cercato di apparire serena e in armonia in pubblico, mancava tra Charlotte e Dimitri quella certa intimità e confidenza tipica degli innamorati, ma forse è una questione di atteggiamento. Entrambi sono molto riservati e gesti d’affetto davanti ai fotografi può essere che li metta in imbarazzo. Sarà per questo che anche quando si tenevano per mano, Charlotte teneva aperte le dita senza mai sfiorare il marito. Così come non si sono scambiati baci in pubblico ma il produttore cinematografico si è limitato a cingere col braccio la schiena della moglie. E poi rarissimamente si sono scambiati degli sguardi.

Sta di fatto che la Casiraghi senza Rassam ha superato se stessa in fatto di seduzione, lanciando anche la nuova tendenza manicure di Chanel che puoi facilmente riprodurre spendendo meno della metà con un acquisto online.

Fonte: IPA

Charlotte abbandona gli abiti lunghi e indossa una blusa in paillettes e bottoni gioiello, pantaloni in raso nero, creati da Virginie Viard, direttrice creativa di Chanel. Décolleté nere e la classica flap bag completano il suo look. La Casiraghi ripropone i suoi orecchini in diamanti, già visti a Cannes. Splendida la pettinatura effetto bagnato realizzata grazie al gel coi capelli tirati indietro e fissati da un paio di forcine.

Come creare la manicure di Charlotte Casiraghi spendendo meno della metà

La figlia di Carolina di Monaco ha approfittato dell’occasione per lanciare l’ultima tendenza in fatto di manicure. Infatti, ha sfoggiato uno smalto fucsia con il nuovissimo adesivo bianco a forma di doppia C, il classico logo della maison francese. Charlotte anticipa quindi il must have dell’estate che puoi sfoggiare anche tu con un acquisto di meno di 7 euro e puoi sbizzarrirti non solo a riprodurre il marchio di Chanel ma anche di altre famosissime griffe.

Fonte: IPA

Per Chanel gli adesivi per unghie sono una novità assoluta. La maison ha lanciato sul mercato 45 motivi diversi, tutti emblematici, per il brand. Oltre al logo con la doppia C, troviamo la camelia o il numero 5 per un outfit griffato fino alla punta delle dita.