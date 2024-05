Charlotte Casiraghi seduce il Festival di Cannes 2024 e beffa il suo ex Dimitri Rassam

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

Alla fine Charlotte Casiraghi è arrivata a Cannes 2024 e ha lasciato tutti senza fiato con un magnifico abito bianco di Chanel, di cui è brand ambassador. E la sua presenza in solitaria ha fatto molto più scalpore di quella del suo ex marito.

Charlotte Casiraghi incanta Cannes 2024 in Chanel

Quando Dimitri Rassam si è presentato sul red carpet di Megalopolis in compagnia di sua madre Carole Bouquet, abbiamo temuto che quest’anno Charlotte Casiraghi disertasse il Festival di Cannes. E invece no, semplicemente ha beffato il suo ex e ha presenziato alla proiezione di Marcello Mio, evitando in tutti i modi di incrociare Dimitri.

Sarebbe stato infatti un incontro imbarazzante il loro. Charlotte ha lasciato Rassam lo scorso gennaio, era incompatibile per loro vivere insieme incastrando impegni e desideri di entrambi. Poi lei si è innamorata dello scrittore Nicholas Matthieu. In questi mesi si è vociferato che fosse già incinta, ma pare che per la terza gravidanza ci sia ancora un po’ da attendere, anche se i dubbi restano.

Basta osservare la silhouette che Charlotte Casiraghi ha sfoggiato sul red carpet del Festival Cannes 2024. La figlia di Carolina ha indossato per l’occasione un abito bianco, a sirena, di Chanel, che appartiene alla Collezione Couture Primavera/Estate 2020, ma è la prima volta che lo indossa.

Fonte: Getty Images

Charlotte Casiraghi e le curve sospette

Il vestito ha una scollatura quadrata, con spalline larghe, quattro bottoni gioiello laterali e uno spacco frontale molto profondo. Sebbene il capo sia a vita alta, è difficile intravvedere sotto un pancino sospetto, anche se una curva appena accennata c’è. Infine, il look è impreziosito da una mini borsa on patta in raso, strass e metallo argentato e orecchini pendenti asimmetrici Eternal N°5, entrambi di Chanel.

Sotto il lungo abito, s’intravvedono delle scarpe nere, chiuse. Mentre al dito vediamo un anello ovale con perle. I capelli sono lasciati sciolti e liberi di volare al vento. Charlotte Casiraghi è davvero molto seducente, anche lei, come il suo ex, sembra rinata dopo la separazione, molto più rilassata e libera.

Fonte: Getty Images

Charlotte Casiraghi arriva a Cannes, Dimitri Rassam sparisce

A proposito di Dimitri Rassam, il produttore ha già lasciato Cannes. Il suo è stato un soggiorno breve, forse proprio per evitare l’incontro imbarazzante con Charlotte. D’altro canto, è già tornato al lavoro. Infatti, è volato in Marocco dove Martin Bourboulon sta girando il film, 13 jours 13 nuits, con Roschdy Zem e. Lyna Khoudri. Il film è un adattamento del libro di Mohamed Bida, 13 jours, 13 nuits dans l’enfer de Kaboul, che racconta dell’evacuazione dei civili dopo la caduta di Kabul nel 2021.

Dimitri ha anche condiviso sul suo profilo Instagram una delle prime scene girate. L’ex di Charlotte Casiraghi si è buttato a capofitto nel lavoro dopo la separazione, ancora non è chiaro se abbiano già divorziato, visto che non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla fine del loro matrimonio che per altro è entrato in crisi quasi subito dopo il sì. Infatti, ciclicamente circolavano voci su tensioni e incomprensioni di coppia. Insomma, sembrava proprio che la loro relazione non potesse durare troppo.