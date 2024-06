Charlotte Casiraghi, presentazioni ufficiali a Palazzo del nuovo fidanzato. Ma con incognita

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi potrebbe finalmente trovare il coraggio di presentare il nuovo fidanzato, Nicolas Mathieu, a Palazzo e soprattutto a sua mamma Carolina di Monaco che pare non sia molto favorevole a questa relazione. L’occasione si presenterebbe durante la settimana dedicata alla filosofia, PhiloMonaco.

Charlotte Casiraghi, le difficili presentazioni a Corte

Charlotte Casiraghi, oltre a essere la brand ambassador di Chanel, è un’appassionata di filosofia e di letteratura. Lei cura personalmente gli incontri letterari organizzati a Parigi dalla maison di moda ed è lì dove probabilmente ha incontrato lo scrittore Nicolas Mathieu di cui si è innamorata. I due pare abbiano iniziato a frequentarsi poco prima della fine del matrimonio tra la monegasca e Dimitri Rassam, lo scorso gennaio.

Nei mesi seguenti si sono fatti fotografare insieme nella capitale francese, ma Charlotte Casiraghi non lo ha mai portato a Monaco. Sicuramente non è mai comparso al suo fianco durante gli eventi glamour del Principato, come il Ballo della Rosa, ma nemmeno sul red carpet del Festival di Cannes si è fatto vedere.

Si dice che Charlotte stia procedendo con calma, non vuole forzare i tempi, perché deve trovare il modo giusto per far accettare il nuovo fidanzato alla sua famiglia. Anche se qualche passo avanti è stato fatto. La Casiraghi, infatti, è stata fotografata durante il GP di F1 mentre mostrava a Charlene e Alberto di Monaco un anello che sembrava proprio di fidanzamento.

Charlotte Casiraghi, l’invito a Corte per Nicolas Mathieu

Comunque, l’ostacolo insormontabile è rappresentato da sua mamma Carolina di Monaco che è contraria alla loro unione, perché ritiene che Mathieu appartenga a un mondo troppo distante dal loro, soprattutto non condivide le sue idee che considera troppo di sinistra.

Ma sembra che sia proprio l’atteggiamento da intellettuale di sinistra ad aver attratto Charlotte Casiraghi verso Nicolas. E così sarebbe de tutto naturale fare le presentazioni in famiglia quando a Montecarlo si svolge il Festival della Filosofia, noto come PhiloMonaco, ideato e organizzato proprio da Charlotte.

Dunque, tra l’11 e il 16 giugno, ogni momento è buono per Charlotte, fondatrice e presidente dei Rencontres Philosophiques de Monaco, per introdurre a Corte Nicolas Mathieu e per trovare il modo di farlo accogliere con benevolenza da Charlene e Alberto, ma soprattutto da Carolina che avrebbe preferito un compagno diverso per la figlia.

L’imbarazzo di Carolina di Monaco

Sembra che Carolina sia rimasta piuttosto contrariata dalla separazione di Charlotte da Dimitri Rassam che tutti apprezzavano a Palazzo, tanto che Beatrice e Pierre Casiraghi si sono presentati alla proiezione del suo film a Cannes (Dimitri è infatti un produttore cinematografico di successo). Inoltre, Carolina è molto amica della mamma di lui, Carole Bouquet. La fine del loro matrimonio l’ha messa in una situazione imbarazzante, soprattutto considerando che a volere la rottura è stata in particolare Charlotte che a quanto pare si era già innamorata di Nicolas.

Il Festival monegasco di filosofia, che prevede una serie di incontri e dibattiti con diversi pensatori e intellettuali, è l’ambiente ideale per invitare Mathieu che di professione è scrittore. La sua presenza a Montecarlo sarebbe giustificata e permetterebbe a Charlotte di approfittarne per un incontro anche informale.

Charlotte potrebbe spedire l’invito a Nicolas per partecipare all’evento culturale nei prossimi giorni e così dimostrerebbe nella pratica il ruolo che attribuisce alla filosofia, disciplina – e sono sue parole – che, incoraggiandoci a dubitare e a mettere in discussione il mondo, può svolgere un “ruolo cruciale” nel migliorare la comunicazione e “chiarire le nostre idee”.