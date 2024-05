Charlotte Casiraghi si tradisce e mostra a tutti l’anello di fidanzamento

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi mostra l'anello di fidanzamento a Charlene di Monaco

Charlotte di Casiraghi è ufficialmente fidanzata? Al GP di Montecarlo si tradisce, mostra l’anello di fidanzamento a Charlene di Monaco e tutti lo vedono.

Charlotte Casiraghi di nuovo fidanzata e felice

Charlotte Casiraghi era splendida ed euforica durante il GP di F1 di Montecarlo e non solo perché Charles Leclerc ha vinto con la Ferrari. La figlia di Carolina di Monaco sta vivendo un periodo idilliaco, così almeno sembra dalle sue ultime uscite pubbliche. E tutto dipenderebbe dal fatto che è di nuovo innamorata. E adesso è persino spuntato un anello che sembra proprio di fidanzamento.

Insomma, da quando ha lasciato suo marito Dimitri Rassam è rifiorita. Evidentemente si è liberata dalle tensioni matrimoniali e da una situazione che non le andava più e ha potuto vivere così liberamente il suo amore per lo scrittore Nicolas Mathieu. Lo abbiamo visto al Festival di Cannes dove era a dir poco raggiante, anche se suo fratello Pierre Casiraghi e sua cognata Beatrice Borromeo non hanno disdegnato di partecipare alla proiezione del film prodotto da Dimitri.

Charlotte Casiraghi, dal look denim alla mini di Chanel

Comunque, Charlotte era splendida anche nel weekend del GP. Alle prove si è presentata con un look total denim, ovviamente di Chanel di cui è brand ambassador, che era di una classe invidiabile. Il completo era composto da un corpetto corto e jeans, abbinati alle ballerine bicolor iconiche del brand. Beatrice Borromeo ha risposto per altro con un abito in jeans di Dior. Ma l’outfit di Charlotte era di gran lunga più originale e rock.

Fonte: Getty Images

La domenica della gara la Casiraghi si è presentata con un look essenziale, anche in questo caso di Chanel, appartenente alla collezione Primavera/Estate 2024, composto da un top bianco, una mini nera e un paio di sandali neri in pelle d’agnello che costano 1.197 euro. Ad accompagnarla c’era suo figlio maggiore Raphaël, avuto dall’attore Gad Elmaleh. Per lui è la prima volta che assiste con la mamma al GP di Montecarlo e sembra davvero felice, anche se forse un po’ intimidito.

Fonte: Getty Images

Charlotte Casiraghi mostra l’anello di fidanzamento a Charlene di Monaco

Ma la vera sorpresa è quando Charlotte Casiraghi conversando con Charlene di Monaco e Alberto, mostra alla Principessa un anello all’anulare sinistro che ha tutta l’aria di essere un anello di fidanzamento. La figlia di Carolina è al settimo cielo, ha un sorriso infinito mentre sfoggia il gioiello con un gesto quasi ostentato. Mentre Charlene lo guarda con interesse e sorride alla nipote. Persino Alberto non resta indifferente.

Charlotte viene colta dall’obiettivo proprio mentre fa bella mostra dell’anello di fidanzamento che, se è tale, non può che essere di Nicolas Mathieu. Lo scrittore non è stato ancora ufficialmente presentato alla famiglia Grimaldi, almeno non in pubblico. Però, questo sembra essere un primo passo per farlo entrare nella Rocca, con buona pace di Carolina di Monaco che lo giudica inadatto per le sue idee politiche troppo di sinistra. Ma se c’è l’approvazione di Alberto e Charlene, poco si può fare.

Se Charlotte voleva comunicare il fidanzamento in segreto, è stata tradita dai fotografi che l’anno immortalata proprio mentre ostenta orgogliosa l’anello. Ancora una volta però nessuna dichiarazione ufficiale è pervenuta.