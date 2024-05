Beatrice Borromeo, il dispetto a Charlotte Casiraghi sul red carpet di Cannes

Fonte: Getty Images Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno piacevolmente sorpreso tutti presentandosi sul red carpet di Cannes alla proiezione del film, Il conte di Montecristo. Lei è di una classe strepitosa, ma soprattutto ha lasciato tutti senza parole per aver supportato il film prodotto da Dimitri Rassam, l’ex marito di Charlotte Casiraghi. Un dispetto nei confronti della cognata? Forse solo in apparenza. Ma procediamo con ordine.

Beatrice Borromeo, splendida in Dior

Lo scorso anno Beatrice Borromeo, Pierre Casiraghi, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sfilarono sullo stesso red carpet in un gioco di coppie tra sguardi innamorati ed eleganza senza pari. Ma al Festival di Cannes 2024 le cose stanno diversamente, l’idillio si è spezzato, almeno tra la figlia di Carolina di Monaco e il produttore cinematografico.

I due si sono lasciati a inizio gennaio e sulla Croisette sono andati separatamente. Prima Dimitri Rassam che ha assistito alla proiezione di Megalopolis con sua madre Carole Bouquet. Poi Charlotte Casiraghi che da sola è andata a vedere Marcello Mio, incantando il Festival con un magnifico abito bianco di Chanel.

Infine, sono arrivati loro, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, bellissimi e raffinati. Non a caso, Dior ha voluto Beatrice come sua brand ambassador. E lei si mostra all’altezza del ruolo indossando sul red carpet di Cannes un abito in velluto, color prugna, molto semplice, con scollatura quadrata e spalline larghe, abbinato a dei sandali gioiello d’oro e una clutch metallizzata. I capelli biondi lasciati ricadere sulle spalle, un filo di diamanti attorno al collo e orecchini pendenti coordinati, make up naturale e smalto rosso. Straordinariamente magnifica.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, la coppia più bella di Cannes 2024

Sul red carpet lei e suo marito Pierre si scambiano sguardi d’intesa, si vede che sono una coppia affiatata, molto in armonia tra loro. Si tengono per mano mentre si fermano a farsi fotografare o mentre salgono le scale.

Non si è potuto non notare però il fatto che Beatrice e consorte si sono presentati alla proiezione de Il conte di Montecristo, un film prodotto da Dimitri Rassam. Una scelta che ha aperto un vivace dibattito su come stanno le cose tra i figli di Carolina di Monaco. In effetti, la loro presenza dà luogo a diverse interpretazioni.

C’è chi ha visto in questo un dispetto nei confronti di Charlotte Casiraghi. O più un disappunto nei suoi confronti. Si vocifera infatti che sia stata lei a mettere fine al matrimonio con Dimitri Rassam, accusandolo di non essere mai presente in famiglia perché troppo impegnato col lavoro, tanto che lei pare che ancor prima della rottura frequentasse già lo scrittore Nicolas Mathieu.

Beatrice Borromeo, il dispetto a Charlotte Casiraghi

Secondo un’altra interpretazione la presenza di Beatrice e Pierre alla proiezione del film di Dimitri dimostra che in famiglia le relazioni sono rimaste buone, malgrado la fine dell’amore.

Moltissimi sui social i messaggi di ammirazione per la coppia Borromeo-Casiraghi. “Mi piace il fatto che supportino Dimitri. Coppia di classe!”; “Bellissimi e molto solidali con Dimitri”; “Continuano a diventare sempre più eleganti e belli col passare del tempo.” “Pierre è la copia di suo padre”, ossia Stefano Casiraghi scomparso prematuramente in un incidente in mare. Dunque, un vero e proprio trionfo per la coppia che ha così offuscato Charlotte.