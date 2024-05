Cannes 2024, le pagelle dell’undicesima serata: Helen Mirren contro le regole (10), Lady Victoria Harvey “beve” e esagera (5)

A valorizzare la figura dell’iconica attrice un drappeggio a doppia gonna che gioca sul contrasto di forme. Il colore è un’intensa punta di viola. Una nuance pericolosa a teatro come sul red carpet. Ma pensiamo che nessuno oserebbe mai contestare cotanta portata di stile. La regina indiscussa della serata è lei.

Fonte: IPA

Lady Victoria Harvey sa come divertirsi (5)

Ci sono delle certezze sul red carpet di Cannes. C’è chi ci va per ribadire eleganza e stile e chi invece per divertirsi (e far divertire). Lady Victoria Harvey sa di aver in mano l’attenzione dei fotografi. Non c’è tappeto rosso che non ne ricordi le gesta in fatto di look. La discendente dell’aristocrazia britannica non bada alle proprie origini reali e si presenta in una versione dorata di Xena, la principessa guerriera. Spacco, perle e perline ovunque non la fanno passare inosservata. A dare il tocco in più all’insieme è la clutch preziosa a forma di bottiglia di champagne, che la donna ha tenuto in mostra facendo finta di stapparla o avvicinarla alla bocca per bere. Sicuramente sa come divertirsi, a noi piace, ma esagera.