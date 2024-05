Demi Moore regna a Cannes 2024: milioni di visualizzazioni per il suo look da Dea

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Demi Moore a Cannes 2024

Cannes 2024 ha visto sfilare sul red carpet alcune delle star più celebri al mondo, ma nessuna ha catturato l’attenzione come Demi Moore. A 61 anni, l’attrice ha dimostrato di essere ancora una vera dea del glamour, lasciando tutti a bocca aperta con il suo look impeccabile e raccogliendo milioni di visualizzazioni sui social media. La sua apparizione è stata una delle più commentate e ammirate dell’intero festival, confermando ancora una volta la sua innata eleganza e fascino senza tempo.

Demi Moore regna a Cannes 2024: il suo look da Dea

Demi Moore ha scelto un abito custom Loewe, disegnato appositamente per lei, che ha lasciato tutti senza fiato. L’abito bianco candido, lungo fino ai piedi, era caratterizzato da un drappeggio pesante sul décolleté che creava un profondo scollo sul davanti, replicato in modo leggermente più morbido sul retro.

Il taglio delle maniche, dritto e raffinato, era impreziosito da dettagli in cristalli che, come un serpente scintillante, percorrevano le spalle fino alla vita, dove sembrava formare una cintura, pur essendo tutto un unico pezzo.

Fonte: IPA

Questo capolavoro sartoriale ha evidenziato la figura snella e slanciata di Demi, esaltando la sua bellezza naturale. L’acconciatura raccolta in uno chignon elegante ha completato il look, mettendo in risalto il suo viso e il collo. Il make-up leggero ha esaltato la sua pelle radiosa, dimostrando che a volte “less is more”.

Nonostante le voci passate riguardanti un uso eccessivo di chirurgia estetica, Demi Moore è apparsa al Festival di Cannes in forma smagliante, senza alcun segno evidente di interventi. I gioielli firmati Chopard, brand che ha ospitato l’evento, hanno aggiunto un tocco di lusso, completando l’ensemble in maniera impeccabile.

Sui social media, il suo look ha fatto il boom di visualizzazioni, con fan che si sono riversati su Instagram e TikTok per commentare e lodare la sua apparizione. “Come è possibile che questa dea scesa in terra abbia 61 anni? Cosa beve, sangue di unicorno?” ha scritto ironicamente un follower, riassumendo il sentimento comune di stupore e ammirazione.

Fonte: IPA

Il suo ritorno cinematografico: “The Substance”

Ma il red carpet non è stato l’unico palcoscenico dove Demi Moore ha brillato. L’attrice è tornata anche alla ribalta cinematografica con il suo ultimo film, The Substance, presentato in anteprima al Festival di Cannes il 19 maggio. Diretto dalla regista francese Coralie Fargeat, il film è una satira fantascientifica sul body-horror che esplora le pressioni sociali sulla bellezza e l’eterna giovinezza.

Demi Moore interpreta Elisabeth Sparkle, un’ex star del cinema diventata guru del fitness in TV, un ruolo che richiama alla mente icone come Jane Fonda. Il film racconta la storia di Elisabeth che, scoperto che i produttori vogliono rimpiazzarla con una versione più giovane, si procura un misterioso elisir.

Questo elisir promette di creare una sua versione più giovane, ma con un inquietante twist: genera un secondo corpo a partire dal suo DNA. Elisabeth può vivere sette giorni nella sua versione giovane, interpretata da Margaret Qualley, ma deve tornare al suo corpo originale nella settimana successiva per evitare conseguenze disastrose.

La trama di The Substance non si limita a raccontare una storia di fantascienza, ma mette in luce le ossessioni contemporanee per la bellezza e la giovinezza, un tema che Demi Moore conosce molto bene. In quarant’anni di carriera, la Moore è stata scrutinata dai media, speculata e spesso messa da parte, e la sua performance in questo film riflette una comprensione profonda di queste pressioni.

Elisabeth, nel film, si trova a combattere contro la solitudine e il timore di essere rimpiazzata, un’ansia che molte donne possono comprendere. Quando diventa Sue, la versione giovane di se stessa, ottiene di nuovo il lavoro e scala rapidamente la scala della notorietà, mentre il suo vecchio corpo resta nascosto. Questa scelta, però, porta con sé delle domande sulla propria identità e sull’importanza della bellezza esteriore rispetto alla sostanza interiore.

Il film ha suscitato discussioni e riflessioni non solo per la sua trama, ma anche per la sua rilevanza nel contesto attuale, dove la bellezza e la giovinezza sono spesso sovrastimate rispetto alla sostanza e al talento. The Substance è stato accolto calorosamente al festival, diventando uno dei film più discussi di Cannes 2024.