Fonte: IPA Demi Moore e Joe Jonas

Alcuni li si guarda e si pensa che non potevano che finire assieme, che erano predestinati, troppo simili, troppo affiatati, perfetti. Altre coppie hai bisogno di guardarle ben più di una volta prima di poter credere ai tuoi occhi. Ché per età, provenienza, esperienza, per tutto, sembrano così lontani, diversi, incompatibili. E alla fine ti stupiscono, un giorno all’improvviso si presentano mano nella mano e ci restano per sempre, e dimostrano che l’amore non ha età, estrazione sociale, stile di vita ecc. Che l’amore, quando c’è, vince su tutto. E sarà forse amore quello della strampalata coppia di Demi Moore e Joe Jonas?

Il gossip su Demi Moore e Joe Jonas

Le foto in esclusiva le ha pubblicate PageSix ed è stato proprio il tabloid statunitense il primo a diffondere le voci sul presunto nuovo amico (?), flirt (?), futuro amore (?) di Demi Moore. L’attrice, 61 anni, si trovava a Cannes – dove ha incantato tutti con dei look mozzafiato – quando, tramite conoscenze comune si sarebbe imbattuta in uno dei più famosi tra gli ex idoli di Disney Channel. Il Joe dei Jonas Brothers. Popstar, attore ed ex marito di un’altra famosissima.

Demi Moore e Joe Jonas (che ha 34 anni, quasi tre decenni meno di lei) si sono conosciuti, svela una fonte ben accreditata al tabloid, “tramite conoscenze comune e hanno subito legato molto”. Jonas è infatti molto vicino alla stylist e al manager di Moore, oltre che amico della top model Heidi Klum, tra le amiche della grande attrice. I due avrebbero iniziato a chiacchierare (forse di più, chissà) sulla Croisette, e ci sarebbe stata anche un pranzo assieme all’esclusivo Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes, in Francia.

Demi Moore e la passione per i più giovani

Non sarebbe la prima volta che la divina Demi Moore conceda a un uomo “acerbo” il privilegio di starle accanto. L’ultima relazione importate dell’attrice è stata con un altro quasi millennial, il bel attore Ashton Kutcher, che di anni meno di lei ne ha 15 (e che oggi è felicemente sposato con la coetanea e collega Mila Kunis). I due si conobbero nel 2003, per sposarsi due anni dopo e separarsi nel 2011, dopo un amore fatto di alti e bassi e, dice lei, numerosi tradimenti.

Nell’autobiografia Inside Out, Demi Moore raccontò dell’incontinenza passionale dell’ex marito. Di aver acconsentito a portare “una terza persona” nel loro letto per dimostrare quando potesse essere “aperta e divertente” dal punto di vista sessuale. Ha parlato di un aborto spontaneo e di numerosi e ripetuti tradimenti, svelatili con una telefonata anonima che “le gettò il mondo addosso”. Oggi Moore e Kutcher non si rivolgono neppure più la parola.

Joe Jonas dopo il divorzio da Sophie Turner

Joe Jonas ha invece da poco divorziato dall’attrice – famosa per il ruolo ne Il trono di spade – Sophie Turner, sposata nel 2019 e da cui ha avuto due figli: Willa e Delphine. La loro sembra la storia perfetta, ma si è conclusa con una separazione al vetriolo e un’aspra lotta per la custodia delle bambine. Nel frattempo, Jonas è stato visto prima al fianco di una modella (Stormi Bree, lasciata dopo qualche mese) e, più recentemente, a braccetto con una bellissima e misteriosa sconosciuta.