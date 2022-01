Demi Moore e l’ex rivale Mila Kunis: spot insieme (con frecciatina)

Demi Moore: vita, amori successi ed eccessi. E le 3 donne che l’hanno salvata

Demi Moore e Mila Kunis, ovvero l’ex moglie di Ashton Kutcher e la donna per la quale lui l’ha lasciata, nel 2011, insieme per la prima volta in uno spot della AT&T, ironizzano sul loro passato e fanno riferimento all’uomo conteso.

Demi, splendida 59enne (60 a dicembre 2022) e Mila, oggi 38enne, nella pubblicità interpretano se stesse presso una festa di ex compagni di liceo, in attesa che venga annunciato il premio per “il miglior alunno della scuola”, convinte entrambe di esserselo accaparrato.

Mila Kunis e Demi Moore: insieme in uno spot ironico

Lo spot inizia con il presentatore che annuncia il premio per il “Most Admired Alum”, con Mila e Demi che presumono entrambe di essere le destinatarie del riconoscimento.

Le due attrici sono entrambe sedute a tavoli separati, in compagnia di amiche anch’esse sicure della loro vittoria. Quando invece il premio finisce per andare a tale Anna Gomez, Demi e Mila, salite insieme sul palco e rimaste a bocca asciutta, si rivolgono al parola: “Non avevo idea che andassimo allo stesso liceo”, dice Demi a Mila. “Abbiamo molto in comune”, risponde Mila. Inevitabile riferimento ad Ashton.

In realtà, la cosa curiosa è che non solo le donne condividono un legame con Ashton, ma entrambe hanno frequentato davvero la Fairfax High School di Los Angeles.

Mila Kunis e Demi Moore: come è nato lo spot insieme

Come riferito da ET Online, Mila Kunis ha detto di aver contattato Demi mentre studiavano lo spot. “È stato durante il mio primo incontro di collaborazione con AT&T che abbiamo scoperto che Demi era anche un allume di Fairfax High”, ha detto. “Pensavo che avrebbe portato umorismo e risate a quella che era già una grande pubblicità. L’ho contattata ed ero così felice che abbia aderito con entusiasmo al progetto..”.

Secondo Us Magazine, Mila Kunis si è diplomata al liceo nel 2001 mentre Moore era una giovane studentessa quando ha abbandonato la scuola alla fine degli anni ’70.

Mila Kunis e Demi Moore, il legame che le unisce

Mila Kunis è sposata con Ashton Kutcher dal 2015 e insieme hanno avuto due figli: una femmina, Wyatt, sette anni, e un maschio, Dimitri, di cinque. Demi Moore è stato sposata con Kutcher dal 2005 al 2013, dopo aver divorziato da Bruce Willis nel 2000.