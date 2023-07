Alberto Matano chiude “La Vita in Diretta”: addio amaro al pubblico

Alberto Matano saluta il pubblico e dà appuntamento a settembre. Fino a qui non ci sarebbe niente di strano, dato che la conclusione della stagione era comunque prevista, ma sono state le parole del giornalista di Rai1 a mettere in allarme il pubblico. È infatti sembrato un addio in piena regola, un carico di incertezze che ha manifestato non per la stagione ventura ma per quella successiva, che non è più sicuro di condurre. Un saluto decisamente amaro, quindi, che ha però lasciato spazio ai festeggiamenti con la sua squadra, alla quale è legatissimo.

Alberto Matano si congeda dal pubblico, le incertezze sul futuro

“Io non ho nulla da dire se non un immenso grazie a tutte le persone che vedete qui. Ognuno di loro, ogni giorno, dà un contributo fondamentale a questo racconto che facciamo. Ci mettiamo impegno, passione, dedizione, lo sapete. Questo è un team straordinario, irripetibile. Non so cosa farò dopo la prossima Vita in diretta, non so cosa avverrà, ma spero di poter continuare a incontrare, ancora nel mio cammino di persona e professionista, colleghi così incredibili. Se Vita in diretta è diventato il programma più visto del daytime è grazie al lavoro incredibile di ognuno di loro che abbraccio e ringrazio”, ha detto Alberto Matano alla fine dell’ultima puntata di stagione, ma è stato un particolare a non passare inosservato.

In molti hanno infatti notato queste parole: “Non so cosa farò dopo la prossima Vita in Diretta“, probabilmente perché la sua permanenza alla guida del programma non è certa. Visti i recenti cambiamenti in Rai, primo fra tutti l’addio di Fabio Fazio, questa potrebbe non essere un’eventualità così remota. Nonostante l’ex mezzo busto del Tg1 sia stato confermato alla guida della prossima stagione, il futuro è più incerto che mai. Il giornalista potrebbe infatti volersi dedicare a nuovi progetti o essere spostato su altre posizioni.

L’addio di Serena Bortone

A chiudere definitivamente il suo programma è invece stata Serena Bortone, che non torna a settembre con Oggi è un altro giorno. La giornalista romana si è congedata dal pubblico, ringraziandolo per l’affetto dimostrato nel corso di queste tre stagioni nelle quali ha – di certo – dato una spinta in avanti agli ascolti di una fascia problematica, che potrebbe essere destinata a Caterina Balivo, che sta per tornare in Rai.

Le sue parole sono state davvero inequivocabili: “Il popolo, l’Italia e gli italiani sono molto più avanti di come talvolta li si voglia rappresentare ed è anche per questo che le nostre migliaia di ospiti sono stati diversi tra loro perché il servizio pubblico è pluralismo, inclusione e sostegno alla fragilità. È sempre stato uno spazio libero. Abbiamo illuminato artisti, valorizzato la memoria, presentato la contemporaneità, sostenuto storie di coraggio”. Il suo futuro, però, non è lontano dalla Rai. Serena Bortone si sposta e torna su Rai3, dove prenderà il posto di Massimo Gramellini alla guida di Le Parole. Per lei dovrebbe essere pronto anche un programma in access prime time, alla domenica, come traino di Report che anticipa di un giorno la sua messa in onda.