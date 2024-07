“Alberto Matano è furioso con Myrta Merlino: cosa è successo dietro le quinte”

Fonte: IPA Myrta Merlino e Alberto Matano rivali del pomeriggio tv

Alberto Matano contro Myrta Merlino. Secondo i recenti gossip l’ex mezzobusto del Tg1 non avrebbe gradito le ultime mosse della collega e rivale per tentare di vincere la sfida degli ascolti TV. Dallo scorso settembre, da quando Barbara D’Urso è stata tagliata fuori da Pomeriggio 5, Matano ha battuto quotidianamente Merlino con la sua La Vita in Diretta. Una situazione poco piacevole che avrebbe portato la Merlino a cercare soluzioni in vista della prossima stagione televisiva, dove è stata riconfermata nonostante i risultati poco gratificanti. Soluzioni che, però, non sarebbero proprio piaciute a Matano.

Alberto Matano è furioso con Myrta Merlino “per lo scippo degli autori tv”

Stando a quanto scrive il sempre informato Dagospia, per risollevarsi in vista della nuova stagione Myrta Merlino “ha avuto la brillante idea di provare a scippare gli autori e gli inviati del programma di Alberto Matano. Impresa non riuscita…”. Ma che avrebbe mandato comunque su tutte le furie il conduttore de La vita in diretta. Anche perché prima degli autori TV la Merlino è riuscita a portare a Pomeriggio 5 alcuni opinionisti del format di Rai1.

Una vicenda che non era particolarmente andata giù ad Alberto Matano, che aveva pungolato la Merlino in un’intervista: “Rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere”. Tra questi Anna Pettinelli, che è stata a lungo ospite di Matano per poi traslocare a Pomeriggio 5. “A fronte dei 300 euro percepiti da Anna in Rai, Mediaset ha rilanciato con un compenso di 1.000 euro a ospitata, più del triplo”, aveva spifferato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Una mossa che non ha di certo indebolito La Vita in Diretta, anzi. La trasmissione resta tra i preferiti del pubblico italiano, tanto che Alberto Matano ha sottolineato: “Quando ho iniziato nel 2019, non avrei mai immaginato di raggiungere questi risultati. Devo ringraziare la mia squadra e la Rai. Per me è importante divertirmi e sentirsi a casa. Per ora va così. Vedremo per il futuro. Sono sereno”.

Dopo anni di egemonia di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso, Matano è riuscito a riportare La Vita in Diretta ai fasti di Michele Cucuzza e Lamberto Sposini.

E tale successo ha spinto la Rai a creare una versione weekend de La Vita in Diretta, in onda ogni sabato pomeriggio per sfidare Verissimo di Silvia Toffanin. Al timone non ci sarà Alberto Matano bensì Marco Liorni affiancato da Emma D’Aquino, giornalista del Tg1 vista qualche anno fa anche al Festival di Sanremo.

Focus ascolti tv, il confronto tra La vita in diretta e Pomeriggio 5

Un anno fa Myrta Merlino ha sostituito, a sorpresa, Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5. Ma il cambio della conduttrice non ha portato i risultati sperati. La Vita in Diretta di Rai 1 è arrivata quasi a doppiare gli ascolti della Merlino tanto che per un lungo periodo si è parlato di una sostituzione.

Alla fine, però, Pier Silvio Berlusconi ha optato per una riconferma: la compagna di Marco Tardelli sarà presente anche nella prossima stagione TV. Ai giornalisti Berlusconi ha difeso la sua scelta sottolineando che “i dati sono in linea con quelli della scorsa stagione”.