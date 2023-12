La strategia per fare decollare gli ascolti di "Pomeriggio Cinque": Myrta Merlino sfida Alberto Matano e "La Vita in Diretta"

Fonte: IPA Myrta Merlino

Tempo di bilanci per Pomeriggio Cinque: dopo il cambio alla conduzione, Myrta Merlino guarda avanti e soprattutto, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe in atto una sorta di strategia per battere Alberto Matano, che va in onda con La Vita in Diretta. In una recente intervista, ha ammesso di aver letto molto riguardo al presunto flop, così come le notizie che ipotizzavano una sua sostituzione immediata, strada parecchio improbabile fin da subito.

Myrta Merlino, la strategia degli opinionisti

Alberto Dandolo, su Oggi, ha parlato di un vero e proprio “fronte di guerra” per far decollare gli ascolti di Pomeriggio Cinque. Condotto da Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara D’Urso (il contratto con Mediaset scadeva a dicembre), la strategia per recuperare terreno contro Alberto Matano e il programma La Vita in Diretta sarebbe di “scippare a suon di euro gli opinionisti fissi del suo competitor”, si legge così sul settimanale.

Uno dei primi acquisti, in effetti, è già avvenuto, ovvero la presenza di Anna Pettinelli a Pomeriggio Cinque. La radiofonica è stata a lungo ospite da Alberto Matano, ma il motivo del cambio sarebbe di natura economica. “A fronte dei 300 euro percepiti da Anna in Rai, Mediaset ha rilanciato con un compenso di 1000 euro a ospitata, più del triplo”. Dunque, il passaggio della Pettinelli sarebbe già ufficiale.

Intanto, si respira aria di cambiamenti a Pomeriggio Cinque. Dopo l’arrivo di nuovi opinionisti, si dà maggiore spazio a temi come attualità, tv e gossip. Una nuova sigla, più spazio ad altre tematiche e opinionisti fissi in grado di coinvolgere il pubblico: sarebbero questi gli aspetti su cui stanno puntando per risollevare gli ascolti. Nelle ultime puntate, lo share ha raggiunto un discreto 10%, ma non è abbastanza.

Le parole di Myrta Merlino su Barbara D’Urso

Non sono stati mesi facili per Myrta Merlino. Un periodo lavorativamente complesso, in cui è stata chiamata a una sfida proprio da Pier Silvio Berlusconi: cambiare l’immagine e la direzione di Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano per eccellenza di Mediaset. A Repubblica, la conduttrice ha voluto però chiarire definitivamente eventuali screzi con la D’Urso. “Mi ha chiamato Pier Silvio, il problema tra me e lei non esiste. Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l’abbia con me”.

Un veleno inutile, dunque, che alla fine non è servito a nulla, poiché non c’è nessuna guerra tra le conduttrici. Riguardo poi alle notizie del suo presunto addio al programma, la Merlino ha replicato così: “Pomeriggio 5 è al 15-16% di share. Leggevo flop, l’editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle conduttrici pronte a prendere il mio posto. Mentre uscivano queste notizie, mi arrivavano i fiori di Pier Silvio Berlusconi. Perché tanto veleno inutile? Mistero. (…) Prima pensavo ai critici, adesso al pubblico. Ho un competitor fortissimo, La Vita in Diretta, che ha una storia e una sola pubblicità contro le mie quattro. Dopo il nero degli spot riparto. Considero i 2 milioni di persone che mi seguono una medaglia; dopo tre mesi e mezzo non era scontato. D’Urso era di famiglia, io un’estranea”.