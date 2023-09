Alberto Matano, le parole su “Pomeriggio Cinque”: “Il nostro stesso format”

Tornerà di nuovo sul piccolo schermo Alberto Matano: in occasione del suo ritorno con La Vita in Diretta, il conduttore Rai ha avuto modo di commentare il debutto della collega Myrta Merlino, alle prese con la sua nuova avventura a Pomeriggio Cinque (che sta già facendo discutere).

Alberto Matano, il commento su Pomeriggio Cinque

Lunedì 11 settembre prenderà il via la nuova stagione de La Vita in Diretta, condotta come negli ultimi anni da Alberto Matano, pronto a tenere compagnia al pubblico di Rai 1 ogni pomeriggio. In occasione del suo ritorno in tv, il conduttore ha parlato della nuova stagione della sua trasmissione.

Intervistato da Libero.it, Matano ha anche espresso la sua opinione sul debutto di Myrta Merlino a Mediaset, spiegando cosa pensa dell’amica e collega alle prese con la nuova edizione (rinnovata e adattata) di Pomeriggio Cinque.

“Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomeriggio Cinque si rifanno un po’ al nostro formato”, ha sottolineato il conduttore. “Ognuno poi lo ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!”.

Impossibile poi non esprimere un commento sulle due conduttrici, Barbara D’Urso e Myrta Merlino, che si sono passate il testimone – non certo senza polemiche – alla conduzione del celebre talk show pomeridiano di Canale 5.

“Devo dire che sono entrambe due grandi professioniste. Quando abbiamo iniziato la concorrenza vinceva da anni adesso, nelle ultime due stagioni invece Vita in Diretta è risultato il programma leader di quella fascia oraria. Saremo quindi in sfida con una nuova concorrenza, ma sempre con la stessa cifra: rispetto e correttezza”.

Myrta Merlino: le indiscrezioni sul dietro le quinte di Pomeriggio Cinque

Se da un lato Alberto Matano è sicuro dei suoi mezzi, con una trasmissione già rodata e forte dei suoi cinque anni di conduzione, dall’altro Myrta Merlino deve ancora prendere le misure con lo show pomeridiano di Mediaset. L’eredità lasciata da Barbara D’Urso, dopo ben 15 anni di conduzione, è un fardello pesante, soprattutto dopo i tanti botta e risposta che le due conduttrici non si sono risparmiate, tra social e dichiarazioni sui giornali.

E mentre la giornalista è alle prese con questa nuova sfida, cominciano a fioccare indiscrezioni sul suo comportamento dietro le quinte. Stando a quanto riportato da Il Giornale d’Italia, ci sarebbe una certa tensione dietro le telecamere: pare che a scatenare tutto sia stato il presunto licenziamento del regista della prima puntata, Ermanno Corbella, vicenda che avrebbe fatto infuriare Myrta Merlino.

Secondo le indiscrezioni, la giornalista nell’apprendere la notizia avrebbe tirato un caffè addosso a un autore, e pare che avrebbe anche lanciato un asciugamano contro una parrucchiera. Del resto, non è la prima volta che la conduttrice viene accusata di creare un’atmosfera ostile all’interno degli studi televisivi dove lavora: dove starà la verità?