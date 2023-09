Myrta Merlino, le parole su Barbara D’Urso dopo l’attacco su Instagram

La nuova edizione di Pomeriggio Cinque inizia il 4 settembre e, com’era prevedibile, l’attrito tra la vecchia e la nuova conduzione ha generato scintille. E sì, perché se da un lato Myrta Merlino è pronta a prendere le redini del programma quotidiano dell’ammiraglia, dall’altro Barbara D’Urso è intervenuta ancora su Instagram per parlare del suo addio allo show. Parole di fuoco, in cui è tornata ancora sulle modifiche degli ultimi anni, che ha accettato, e sul nuovo assetto che avrà la trasmissione – da Roma – ospitata da uno studio molto più grande e con il pubblico, proprio come accadeva agli inizi.

Myrta Merlino replica a Barbara D’Urso

Ormai è tutto pronto. E, nonostante i timori iniziali, Myrta Merlino ha lavorato con la sua squadra di autori per realizzare un programma completamente nuovo e che è maggiormente nelle sue corde. Attualità, intrattenimento e uno sguardo sul mondo che verrà proiettato sui grandi schermi del nuovo Pomeriggio Cinque e in uno studio ampio, proprio come ha fatto notare Barbara D’Urso.

Queste le sue parole su Instagram: “Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio Cinque tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti. Tutto questo non potrà che fare bene agli ascolti e a Pomeriggio Cinque, una delle creature televisive di cui vado maggiormente orgogliosa. L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme”.

Dichiarazioni che certo non sono passate inosservate, dato che la conduttrice partenopea è stata alla guida del programma per 15 anni, e sono arrivate anche alle orecchie di Myrta Merlino che – a modo suo – ha replicato sulle colonne di Corriere della Sera a cui ha lasciato una lunga intervista: “Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara D’Urso, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore”.

L’affondo di Memo Remigi

Sull’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, si sono espressi in molti. Tra questi c’è anche Memo Remigi, che proprio con lei ha avuto una liaison conclusasi moltissimi anni fa: “Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento. È vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco – ha raccontato al settimanale Mio – Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più. Myrta probabilmente farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione”.

Memo Remigi è stato ospite fisso di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, programma che ha poi lasciato – per volere della Rai – dopo la “palpatina” a Jessica Morlacchi per la quale si è scusato con lei e con il pubblico. Il talk è stato poi cancellato dal palinsesto di Rai1 per lasciare spazio a La volta buona di Caterina Balivo, mentre Serena Bortone torna su Rai3 al posto di Massimo Gramellini, che si sposta su La7.