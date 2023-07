“Pomeriggio 5”, Myrta Merlino non ha paura e chiarisce su Barbara D’Urso

Mediaset ha ormai chiarito come il nuovo corso sarà ben differente. Sarà l’informazione a farla da padrona, come dimostra l’arrivo di Myrta Merlino, chiamata a sostituire Barbara D’Urso. Quest’ultima non ha di certo concluso il proprio rapporto con l’azienda in maniera serena, il che ha generato alcune polemiche e, ovviamente, un misto d’attesa e ansia per il nuovo Pomeriggio 5. A prendere la parola è stata proprio Myrta Merlino, che avrà il compito di traghettare il pubblico verso nuove sponde. Intervistata da Libero, si è detta per nulla preoccupata, ed ecco il suo piano.

Myrta Merlino, il confronto con Barbara D’Urso

Come i fan del programma ben sanno, Pomeriggio 5 ha cambiato conduttrice. Si passa da Barbara D’Urso a Myrta Merlino, ma soprattutto dal gossip all’informazione. L’ex volto di La7 ha posto in evidenza le parole di Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso per una virata netta in termini di palinsesto.

Tutti dovranno adeguarsi, anche i programmi più leggeri come il Grande Fratello VIP. La giornalista è passata dal fronteggiare le voci sul malcontento degli addetti ai lavori in studio a quelle sulla rivalità con la D’Urso.

Ecco la sua versione: “Non c’è alcun antagonismo con Barbara D’Urso. Si è scritto molto in merito ma siamo così diverse”. La sua versione dello storico programma offrirà una sorta di servizio pubblico. La gente ha bisogno d’essere informata su ciò che accade, il che non riguarda soltanto la politica. Che si tratti di bonus, rincari, riforme o condizioni climatiche allarmanti, Pomeriggio 5 promette di divenire un faro d’informazione.

Non sarà un talkshow, spiega, non avendo interesse per una politica urlata in televisione, con esponenti di vari partiti schierati gli uni contro gli altri: “Gli ospiti saranno legati al racconto della cronaca, in ottica di approfondimento. Non indugio sul dolore”.

I consigli di Maria De Filippi

Come detto, però, c’è anche grande ansia per quello che sarà il suo programma, in questa veste inedita. Viene da pensare che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di cambiare rotta durante la fase acuta del Covid-19.

Allora il pubblico era affamato di informazioni e Mediaset si era mostrata in parte intenzionata a mescolare ciò con l’intrattenimento. È oggi chiara la strada selezionata, una volta posto dinanzi a un bivio, certo del fatto che la dilagante incertezza sul futuro richieda un approccio differente in termini di palinsesto.

Difficile pensare a un successo immediato, ma di questo Myrta Merlino non si preoccupa. Una sicurezza che trae origine dalle parole di Maria De Filippi: “Lei è una vera autorità televisiva e mi ha spiegato che non esiste un pubblico ostile o nemico. Lo devi solo conquistare con la tua personalità. La7 era casa mia e questo pubblico è diverso. Se sarò me stessa, però, andrà tutto bene”.

Appuntamento fissato per la prossima stagione televisiva, dopo questa caldissima estate. Il cambio di rotta è pronto e ora non resta che attendere la risposta degli spettatori, posti dinanzi a una novità epocale. Non mancheranno programmi di intrattenimento ma, dopo anni trascorsi a lamentarsi dell’eccessivo trash, è ora di far valere i propri desideri a colpi di share.