“Pomeriggio 5”, Myrta Merlino svela come sarà dopo l’era D’Urso: gossip addio

Myrta Merlino ha parlato per la prima volta del suo nuovo impegno a Mediaset. Dopo aver abbandonato La 7, dove è stata protagonista per ben 12 anni, la giornalista è stata corteggiata a lungo da Pier Silvio Berlusconi, che l’ha voluta fortemente nella sua azienda. Un’occasione che la bionda conduttrice ha deciso di cogliere al volo, occupando lo spazio che per oltre un decennio è stato di Barbara D’Urso. Il Pomeriggio 5 di Myrta, però, sarà decisamente diverso: non si farà gossip bensì giornalismo popolare.

Addio Barbara D’Urso: come cambia “Pomeriggio 5” con Myrta Merlino

“Sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro”, ha dichiarato Myrta Merlino a La Stampa, in un’intervista dove non ha mai menzionato direttamente Barbara D’Urso.

“Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare. Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferite ad un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito ‘un giornalismo popolare di qualità”, ha aggiunto Myrta Merlino.

Nel nuovo Pomeriggio 5 ci sarà meno spazio per il gossip, come precisato dalla nuova presentatrice: “La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news, siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore”.

Myrta Merlino si è detta della stessa linea di Pier Silvio Berlusconi, deciso a cambiare il futuro di Mediaset non mischiando più cronaca, gossip e trash: “Questa la linea editoriale che mi ha convinto a cambiare piani e vita. Credo che ragione e sentimento possono stare nello stesso programma”.

Cosa pensa Marco Tardelli, ex calciatore e compagno di Myrta, di questo nuovo impegno della Merlino? “Voleva che lavorassi meno, ma chi mi conosce e sa che non riesco a rinunciare alle nuove sfide”, ha fatto sapere Myrta. La coppia è unita da 2016.

Tutte le novità di Mediaset per la prossima stagione televisiva

Non solo Myrta Merlino: l’altra grande novità dei nuovi palinsesti Mediaset è rappresentata da Bianca Berlinguer, che ha lasciato la Rai dove si sentiva “isolata, un’estranea nella mia stessa famiglia”. La giornalista condurrà un programma di informazione su Rete 4 – dove molto probabilmente sarà ospite pure Mauro Corona – e poi avrà una conduzione condivisa in prima serata a Stasera Italia, dove si alternerà con Nicola Porro.

Fuori dai giochi, invece, Barbara D’Urso e Belen Rodriguez: la prima è stata costretta dai vertici a dire addio a Pomeriggio 5 mentre la seconda ha scelto volontariamente di abbandonare Tu si que vales per dedicarsi ai suoi progetti imprenditoriali. Ancora tutto da chiarire il futuro di Ilary Blasi: dopo l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, l’ex moglie di Francesco Totti potrebbe prendersi un lungo periodo di pausa.