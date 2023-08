Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque”: il retroscena che coinvolge Pier Silvio Berlusconi

Myrta Merlino non avrebbe dovuto condurre Pomeriggio Cinque: è quello che emerge dagli ultimi retroscena diffusi dalla stessa giornalista, che in una recente intervista ha svelato il contenuto di una telefonata con Pier Silvio Berlusconi risalente a prima di intraprendere la sua nuova avventura a Mediaset.

Myrta Merlino e la telefonata con Pier Silvio: il retroscena sulla sua scelta

Lunedì 4 settembre partirà la nuova avventura di Myrta Merlino a Mediaset, che sostituirà Barbara D’Urso dopo il rinnovamento editoriale voluto da Pier Silvio Berlusconi. La giornalista sarà infatti al timone di Pomeriggio Cinque, dopo l’addio – tutt’altro che sereno – della conduttrice storica del programma.

Eppure, a quanto pare, Myrta Merlino non avrebbe dovuto essere alla guida dello show pomeridiano di Canale 5, come ha svelato lei stessa in una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ma di un’altra trasmissione su Rete 4. “Mi erano arrivate due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido“.

Secondo i primi accordi con Mediaset infatti alla giornalista era stato offerto un programma in prima serata che avrebbe spinto i confini dell’informazione popolare. Pare che fosse già stato deciso anche il titolo di questa nuova trasmissione, ma poi tutto è cambiato: “Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo. È l’inizio di una piccola rivoluzione, mi è piaciuta l’idea di un programma nuovo che punti all’informazione popolare ma di qualità“.

Tutto è accaduto all’improvviso, come ha confessato Myrta al settimanale, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale della stagione televisiva di Mediaset: “A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di Pomeriggio Cinque. All’inizio sono rimasta spiazzata, perché i miei progetti di vita dovevano essere diversi. Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto”.

E proprio a proposito degli spettatori, novità anche in studio per la nuova edizione del programma: andrà in onda da uno studio al Palatino con tre schermi enormi e il pubblico sarà parlante a differenza degli anni precedenti.

Le sue parole su Barbara D’Urso

Si è molto discusso sulla (presunta) rivalità tra Myrta Merlino e Barbara D’Urso, di cui la giornalista ha preso il posto al timone del suo storico programma. Mentre la conduttrice ha più volte lanciato frecciatine alla collega, la giornalista ha invece sottolineato che non esiste alcun contrasto con lei: “Non c’è alcun antagonismo con Barbara D’Urso. Si è scritto molto in merito ma siamo così diverse“.

“Sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro”.

La replica di Barbara D’Urso è arrivata puntuale: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”.