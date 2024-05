Meghan Markle non sarà con Harry a Londra per gli Invictus Games: la vera ragione del suo rifiuto

Non è prevista la presenza di Meghan Markle a Londra per gli Invictus Games. L’ennesimo rifiuto non giunge di certo come una novità, dato che la moglie di Harry non torna nella Capitale britannica da un po’, ma visto il tempo trascorso si pensava a un cambiamento d’idea dell’ultima ora che faceva sperare in un suo approdo in terra inglese. Niente di tutto questo è accaduto, ma è certo che intenda prendere parte al viaggio in Nigeria in cui la raggiungerà successivamente anche suo marito.

Perché Meghan Markle non sarà a Londra

I motivi dietro questa decisione potrebbero essere legati alla sicurezza dei bambini, alla quale Meghan Markle tiene moltissimo, mentre gli esperti Reali sono pronti a scommettere che si tratti di qualcosa di diverso e legato al soggiorno della Duchessa in quel di Londra. La sua ultima apparizione a St. Paul risale infatti ai giorni in cui è stato celebrato il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, a cui aveva partecipato con Harry e coi bambini che però non si erano visti in pubblico.

Gli insider si sono detti sicuri circa le ragioni che avrebbero spinto Meghan Markle a non farsi vedere a Londra: “Il motivo di questa visita è un Servizio di Ringraziamento per Invictus presso la Cattedrale di St. Paul. Ora, l’ultima volta che Meghan è andata lì, Meghan e Harry sono stati fischiati dai sostenitori della Monarchia. Questo è stato durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Ci sono stati applausi ma ci sono stati sicuramente dei fischi, e questo è avvenuto durante un servizio simile al Ringraziamento”.

Diverso, invece, il discorso sul viaggio in Nigeria: “Al contrario, Meghan riceverà ovviamente un’accoglienza molto positiva in Nigeria, quindi potrebbe semplicemente scegliere buone pubbliche relazioni garantite piuttosto che la possibilità di un altro momento di contestazione per mano di Monarchici a cui non piace molto”.

I problemi legati alla sicurezza

Quel che è certo, è che Meghan Markle è sempre molto attenta a preservare la sicurezza dei suoi figli, dai quali non ama separarsi. Potrebbe quindi trattarsi di un eccesso di cautela per Archie e Lilibet Diana, che non è solita portare in giro per il mondo e che anzi tende a lasciare tranquillamente a casa in attesa che loro ritornino dai diversi viaggi di lavoro che li tengono impegnati.

Per il Giubileo di Platino, invece, li avevano portati a Londra con il chiaro intento di far conoscere la piccola alla Regina Elisabetta, che l’ha incontrata a qualche settimana dalla sua scomparsa avvenuta a Balmoral l’8 settembre 2022. In quest’occasione, è stata scattata la prima foto ufficiale della bambina che non si era mai vista prima e che era apparsa molto somigliante al papà, se non altro per i capelli rossi, mentre il taglio degli occhi è quello di mamma Meghan Markle. Da quando hanno deciso di lasciare Londra, comunque, hanno voluto intenzionalmente prendere due strade separate e ognuno segue le sue attitudini e le sue passioni. Il ritorno ai loro doveri Reali è comunque scongiurato: le decisione di lasciare la Royal Family appare più definitiva che mai.