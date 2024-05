stanno visitando la Nigeria in quella che sembra una vera e propria visita ufficiale, come quelle che erano abituati a effettuare per la casa reale inglese in passato. In realtà la coppia è nel paese africano per ragioni personali ma, in ogni caso, i loro appuntamenti e le immagini del loro viaggio stanno facendo il giro del mondo. Iscelti da Meghan Markle per questi suoi appuntamenti importanti, però, lasciano un po' perplessi. L'ex attrice, infatti, ha scelto di osare con i diversi abiti scelti per il tour in Nigeria e di andare. Di recente, infatti, la Duchessa ha scelto un abito nero, arricchito da stampe beije a forma di foglie, che presentava uno spacco profondo che dava non pochi pensieri alla moglie di Harry d'Inghilterra